NIKE打造上季季後賽16隊專屬球衣　熱火粉色超級亮眼

▲NIKE推出上賽季闖入季後賽隊伍專屬球衣。（圖／NIKE提供）



體育中心／綜合報導

NBA新賽季已經開打2個月，新賽季許多球隊都展現全新面貌，而這個賽季也是NIKE與NBA合作的第二年，先前NIKE透過城市版球衣，發掘各球隊所在城市的獨特之處，並融入球衣設計中，現在聖誕節將至，NIKE再次推出Earned Edition球衣，這是獎勵上賽季成功打入季後賽的16支球隊所擁有的專屬球衣。

NIKE今年為成功打進NBA季後賽的球隊打造了新的專屬權利，只要於2017賽季成功躋身季後賽的16支球隊，將有權在2018下半賽季穿著 Earned Edition球衣上場，挑戰本賽季總冠軍榮耀。新球衣的靈感來源於各支隊伍的 Statement Edition或是City Edition球衣，為球迷展現球隊的豐富歷史和當前取得的佳績。

波士頓塞爾提克



▲塞爾提克球衣。（圖／NIKE提供）



綠衫軍是一支擁有深厚歷史的隊伍，更是奪得最多總冠軍的球衣，這次Earned Edition球衣融合了塞爾提克經典的綠色與80年代熱身外套的元素，旨在向80年代那支極具場上統治力的塞爾提克致敬。

克里夫蘭騎士



▲騎士球衣。（圖／NIKE提供）



過去4年「詹皇」都率領騎士闖入總冠軍戰，也成為先前最勢不可擋的球隊之一，而克里夫蘭的Earned Edition球衣與他們在伊利湖畔 (Lake Erie) 建立主場的歷史相互輝映。這款配色是克里夫蘭的球迷們不畏寒冬支持球隊的寫照。

邁阿密熱火



▲熱火球衣。（圖／NIKE提供）

熱火先前的城市版球衣，運用了粉紅色元素深受球迷喜愛，這次NIKE設計邁阿密的Earned Edition球衣更整件用霓虹粉的底色象徵著南海岸豐富多彩的夜生活。

金州勇士



▲勇士球衣。（圖／NIKE提供）



勇士近年取得3座總冠軍，他們帶起的小球旋風也讓大批球迷喜愛，不過這次Earned Edition球衣並非像他們球風一樣絢麗，反而回歸了勇士經典的金色配色，更顯得簡潔有力。

明尼蘇達灰狼



▲灰狼球衣。（圖／NIKE提供）

不久前推出的城市版，NIKE大膽運用黑色與紫色強烈的撞色設計，廣受球迷好評，現在Earned Edition球衣，同樣將紫色的元素加入其中，但卻以白色做底色，低調卻不失特色，同時也延續了他們對傳奇音樂人Prince的致敬。

而有參加聖誕大戰的球隊將會在當天首次亮相該隊的Earned Edition球衣，其餘球隊也會在不久之後穿上各隊的Earned Edition球衣，展現球隊的豐富歷史和當前取得的佳績。NBA Earned Edition球衣將於12月19日起透過Nike官網和指定門市發售。