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吳怡霈主持加盟挨批　王柏融稱讚：輕鬆開心不嚴肅

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▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融,Lamigo領隊劉玠廷,Lamigo總教練洪一中,北海道日本火腿鬥士球團社長竹田憲宗,北海道日本火腿鬥士監督栗山英樹。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融加盟北海道日本火腿。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

「大王」王柏融19日加盟日本職棒日本火腿記者會，由前體育主播、女主持人吳怡霈擔任主持人，主持風格受到網友議論，吳怡霈非常難過，但王柏融傳訊息給工作人員，稱讚記者會很棒，輕鬆開心不會太嚴肅。

吳怡霈以前是體育主播，離開體育圈之後轉往演藝圈發展，19日久違主持王柏融加盟記者會，記者會前她有去做功課，與王柏融及球團溝通過內容。

不過吳怡霈的輕鬆主持風格，卻受到球迷及網友批評，在網路上掀起討論，網友留言批評的話語並不好聽。

對於網友的批評，吳怡霈很傷心，因為自己努力做功課、用心主持，她在臉書粉絲團上表示，「今天的記者會主辦的北海道日本火腿鬥士隊長官，結束後來跟我說謝謝，他們說記者會很棒很精彩，球團很開心，現場氣氛也很輕鬆愉快。」

王柏融傳訊息給工作人員，稱讚記者會辦的很好，工作人員再轉寄給吳怡霈，「今天記者會辛苦你們了，辦得很隆重盛大，原本我自己抱一個平常心去，看到那個場面興奮起來了，晚上跟球團長官吃飯，他們也都覺得這次的記者會很棒，大家都很輕鬆開心不會太嚴肅。謝謝你們大家」。

吳怡霈的經紀人表示，下午的記者會事前有和球團及王柏融對過內容，因整場記者會台日溝通皆透過翻譯，時間大概40分鐘，主辦方希望在記者會不會太嚴肅，氣氛能輕鬆一點，所以才會活潑主持緩和情緒，或許是體育線和娛樂線的看法不同。

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