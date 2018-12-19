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「讓你後悔賣我！」　羅素顏射庫茲馬斃命三分

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▲▼羅素。（圖／CFP）

▲羅素飆進22分、13助攻擊敗老東家湖人。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

布魯克林籃網19日主場迎戰洛杉磯湖人，籃網以115比110擊退湖人。籃網主控羅素（D'Angelo Russell）飆22分外帶13次助攻，助隊拿下6連勝，這也是他轉隊至籃網後首次戰勝老東家湖人，比賽過程中也不斷對位吃掉當年與他交易的庫茲馬（Kyle Kuzma）。

▲▼羅素。（圖／CFP）

▲羅素比賽中多次吃掉庫茲馬。（圖／CFP）

去年籃網兩度交手湖人都吞下敗戰，對戰2場羅素場均攻下16分、5助攻，與他去年的賽季平均相差不大。不過今天出賽34分鐘，轟下全隊最高22分並靠著生涯新高的13次助攻穿針引線，讓全隊投籃命中率逼近4成9，也帶隊拿下比賽勝利。

湖人在2015年以榜眼籤選中羅素，但僅過了2季，便在2017年同樣用榜眼簽選來「球哥」博爾（Lonzo Ball），在位置重疊下湖人將羅素與中鋒莫茲高夫（Timofey Mozgov）一起打包至籃網換來羅培茲（Brook Lopez）和同年第27順位新秀庫茲馬。

▲羅素在庫茲馬面前投進關鍵三分球。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

該年雙方交易案的兩位中鋒都已經離開球隊，僅剩羅素和庫茲馬還在各自陣中，今天比賽羅素多次透過隊友擋拆對位到庫茲馬，羅素也利用速度優勢以及假動作吃掉庫茲馬，甚至在終場前22秒前球隊僅領先3分情況下，在庫茲馬面前顏射3分命中，這一擊幾乎完全熄滅湖人反撲氣勢，也為球隊收下6連勝。

籃網隊隊史最佳連勝紀錄就是6連勝，上一次能夠拿到6連勝要追朔至2014－15賽季，該季也是籃網最後一次打進季後賽。籃網在這波6連勝前先吞下8連勝，目前以14勝18敗排在東區第10。

當年的交易案因為湖人要選球哥因此將同樣是控球後衛的羅素交易走，順便清掉莫茲高夫的溢價合約，而籃網也得到高順位的羅素，因此就結果看來雙方皆大歡喜。羅素本季場均從15.5分、5.2助攻躍升至18.1分、6.3助攻；庫茲馬本季繳出場均18.2分、5.8籃板、2.2助攻。

▼當年的交易案兩隊都得到想要的結果。（圖／CFP）

▲▼庫茲馬。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人籃網羅素庫茲馬Kyle Kuzma
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