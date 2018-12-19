暴龍主帥為雷納德出頭嗆裁判　遭罰1萬5千美元

▲暴龍主帥納斯為雷納德出頭公開嗆裁判遭聯盟開罰。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍先前在17日踢館金塊，全場兩隊打得相當膠著，「北境一哥」雷納德(Kawhi Leonard)也有29分進帳，但金塊靠著穆雷(Jamal Murray)末節大爆發一人獨拿15分，最終暴龍以86比95落敗，不過賽後暴龍主帥納斯(Nick Nurse)對於裁判吹罰相當不爽直接噴裁判「荒唐」這也讓他吃到聯盟開出的1萬5千美元的罰單。

當時比賽暴龍不幸以9分敗給金塊，全場雷納德一共只獲得4次罰球機會，這也讓納斯對於裁判的吹罰很不爽，直接公開嗆聲，「我無法理解，這麼好的球員被打、被甩、被肘擊了100次，你根本說不出來哪個聯盟最出色的球員被對手一直打最後卻只獲得4次罰球？對我來說難以置信，真的太荒唐！雷納德也沒有抱怨，裁判也不當一回事就直接離開，這個賽季一直這樣。」

為了幫子弟兵出頭，納斯也因此遭到聯盟開罰1萬5千美元，不過當時「可愛」確實在比賽中不斷朝籃下進攻一直在衝擊內線，但卻只獲得4次罰球機會，也可想而知納斯見到子弟兵不斷遭到侵犯卻沒哨音心中那股怨氣有多深。

而這季開賽以來，裁判的吹罰一直遭到外界討論，先前火箭、湖人的對戰，哈登(James Harden)一人就獲得19次罰球機會，也讓許多人質疑吹判的尺度也引來多人批評，而納斯這樣公開嗆裁判的舉動在本季也時常可見。

▲雷納德對戰金塊一役僅獲得4次罰球機會。（圖／達志影像／美聯社）