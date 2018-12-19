影／王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

記者歐建智／台北報導

中華職棒「台灣大王」王柏融19日終於正式加盟日本職棒火腿，由日本火腿監督栗山英樹代表親自為他穿上99號球衣，王柏融成為中華職棒旅外球員制度以來第一位旅外的球員。

▲王柏融加盟日本火腿。（圖／記者季相儒攝）

王柏融今年在中職待滿3年，行使旅外球員權利，Lamigo桃猿球團採取入札競標制度，11月20日宣布由日職日本火腿得標，最後達成王柏融加盟火腿共識。

日本火腿將在19日下午2點在台北W飯店舉辦加盟記者會，日本火腿隊社長竹田憲宗、監督栗山英樹都會親自來台出席，桃猿領隊劉玠廷及總教練洪一中也都出席。

▲王柏融加盟日本火腿。（圖／記者季相儒攝）

包括中華職棒會長吳志揚、打擊教練曾豪駒，隊友洪聖欽、藍寅倫及劉時豪，以及陳金鋒、富邦悍將副領隊陳昭安，文化大學總教練陳進財、教練廖敏雄，殼保中學教練蔡明堂都來台。

社長竹田憲宗表示，謝謝這麼多媒體來到現場，現場氣氣受到王柏融是非常優秀的選手，加入火腿是打從心裡開心，並且感謝桃猿隊，每年超過60萬觀光客來訪，冬天玩雪欣賞大自然、溫泉，享受美食，王柏融加入後看棒球成為觀光效果之一，帶來很好觀光成效。

他表示，今年9月大地震，透過棒球帶來元氣是我們的使命，王柏融的活躍會讓北海道人民更有精神，傳達給台灣的各位。新球場在2023年開幕，會是新的象徵，現在可以想像王柏融在那裡打球，歡迎台灣球迷的到來，王柏融挑戰更遠大夢想，大家也要支持。

▲王柏融加盟日本火腿。（圖／記者季相儒攝）

火腿隊社長竹田憲宗、監督栗山英樹親自幫他穿上99號球衣，是以王柏融的生日9月9日做為象徵，代表火腿對他的重視。

監督栗山英樹說：「非常幸福，沒有王柏融的話，桃猿應該很寂寞，培養成更偉大的選手，大家放心把它交給我們，很不好意思把他帶走了。」

桃猿總教練洪一中表示，王柏融加入中職時就說過，他是中職最好打者，如今旅外果然沒錯，他離開之後，不用擔心3連霸能不能成功，很認真打拚的球員，身體不舒服還是要比賽，提醒栗山英樹監督，他有時候很會衝過頭，跑壘會爆衝。

洪一中表示，有聽領隊說火腿對王柏融照顧的計畫，可以把王柏融交到火腿手上真的很放心，相信柏融的能力及適應，在日本會有很好發展，打擊不用想太多，莫忘初衷去打球，有一天會變成世界的大王。

王柏融說：「我是一位很幸運選手，穀保家商及文化大學栽培，中職及桃猿給予舞台才能去挑戰更高的殿堂，謝謝火腿看重，盡己所能打出更好的成績，任何成功蛻變，擁抱壓力、追求卓越。」

王柏融透過旅外球員制度，入札競標加盟日本火腿隊，簽下3年合約、合約總額400萬美元，第1年年薪是9000萬日圓，而且每一年都有激勵獎金。21日則到日本札幌舉辦日本的加盟記者會。

▲王柏融加盟日本火腿。（圖／記者季相儒攝）