退休後不回法國　帕克：將留在聖城那裡就是我的家

▲帕克退休不考慮回法國，已經把聖安東尼奧當成家（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

隨著「鬼切」吉諾比利(Manu Ginobili)選擇退休，帕克(Tony Parker)轉戰黃蜂，這也讓馬刺的「GDP」王朝正式在今年成為歷史，不過「小跑車」雖然離開馬刺，但他近期接受採訪被問及退休後將去哪，他卻仍然心繫聖城，「我退休後不會回法國，將會留在聖安東尼奧，這裡就是我的家。」

自2001年選秀會被馬刺選中後，過去17個賽季帕克就一直為黑衫軍效力，不過今年卻以2年1000萬美元轉戰偶像喬丹(Michael Jordan)擁有的黃蜂，不過已經在聖城打了那麼長時間的帕克，近期受訪被問到退休將去哪裡，他也不掩飾對聖安東尼奧的熱愛，「我會留在聖聖安東尼奧，我已經在那邊17年了，我所有的朋友都在那邊，我喜歡那裡所有的一切，那裡的人、空氣、文化及所有的回憶，我現在也偶爾會回去，去看看小孩以及電影院或那邊不同的餐廳，那裡就是家！」

▲帕克過去在馬刺拿下４座總冠軍。（圖／CFP）



過去「小跑車」為聖城效力期間，幫助球隊拿下4座總冠軍，更拿下2007年的FMVP，6次入選全明星陣容，對馬刺來說是一位不可或缺的重要靈魂人物，也是相當成功的國際球員之一，17年來，他在馬刺場均可以拿下15.8分，5.7次助攻，2.8籃板。

不過帕克能有這樣的成就，除了自身努力外，最重要的就是黑衫軍教頭波波維奇(Gregg Popovich)的調教，在生涯初期波總對「小跑車」可說相當嚴苛，他自己受訪時也表示在馬刺最難適應的就是波波維奇，「他是一名很嚴格的教練，我必須非常努力打球來讓他滿意，我們必須找到一個快樂的平衡點，因為他真的非常嚴格。」

身為36歲老將，帕克本季轉戰黃蜂仍可以繳出場均9.9分，1.6籃板，4.2助攻的數據。

▲帕克本季轉戰黃蜂。（圖／CFP）