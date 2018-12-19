暴龍主帥轟判罰不公　可愛無謂：我在任何時代都能打好球

▲暴龍雷納德常遭對手犯規。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

暴龍本季迎來「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)後，開季打出佳績穩居聯盟龍頭，不過賽中卻常常出現雷納德被衝撞卻沒給出判罰，讓主帥納斯(Nick Nurse)相當不悅、怒轟荒謬，不過雷納德卻認為，自己有適時地爭取就夠了，「這也是我自豪的一點，我在任何時代都能打好球。」

雷納德身為聯盟最佳球員之一，幾乎是對手重點防守的對象，也因此造成許多衝撞，納斯說，「但我無法理解，這麼好的球員被打、被甩、被肘擊了100次，最後卻像做慈善一樣只獲得2次罰球？這個賽季一直這樣，對我來說難以置信，難以置信！簡直荒唐！」

對於納斯的不滿，雷納德表示贊同，「今年比賽似乎就是這麼一回事，這個賽季、這個時代的規則就是如此，身體對抗非常的激烈，不過我只會關注在下一場比賽中，我只想持續進步向前看，這也讓我為自己感到驕傲。」

雖然判罰不公，但雷納德卻沒什麼抱怨，也不認為自己處於劣勢，「常常我只是在籃下也會被對手抓住或擠壓，根據規則這些動作都不該有，而我也試著跟裁判溝通過了，但沒有效果，我也不知道怎麼回事。不過這不會影響到我，這種情況下我依然能打好球，所以我能在任何時代打好球，這也讓我感到相當自豪，我只想好好打球。」