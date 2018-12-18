大專棒聯／排名賽結果出爐　康寧、義守明年參加公開二

▲大專棒聯公開組一級排名賽，美和科大逆轉勝避免降級。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球運動聯賽公開組一級賽事，18日進行第13至第16名排名賽，康寧大學9比7勝義守大學，美和科大6比1擊敗稻江學院，最終排名出爐，康寧與義守下學年度降級參加公開組二級。

義守大學原以5比0領先康寧，但康寧後來居上4局下靠楊岩潔安打先追回1分，關鍵7局下掌握大局攻勢，義守保送亂流，顏嘉磬二壘安打清壘，陳浩霖、楊岩潔安打，灌進5分逆轉為6比5領先。

義守雖然8局上再添2分要回領先，但8局下又發生一連串保送，讓康寧靠著陳浩霖2分打點安打反咬，最終康寧就以2分差獲勝。康寧李育儒投132球，苦撐8局，失7分有5分責失拿下勝投，朱耀鴻後援1局守住勝利。

美和科大全場掃12支安打狙擊稻江學院，陳明雄單場4安打，劉鎬暐、陳聖賢也各敲2安打，先發投手卡里幽蘭·查馬克主投6局僅失1分壓制對手，拿下勝利。

義守大學2連敗確定墊底第16名，稻江、美和及康寧以2勝1敗互咬，比較對戰優質率(TQB)決定排名，第13名至第15名分別是稻江學院、美和科大、康寧大學，據規定第15名的康寧和第16名的義守大學下學年度參加公開組二級賽事，至於預賽分組第5名及第6名的球隊皆並列第9名。

▲大專棒球聯賽，義守大學。（圖／記者黃詩崴攝）