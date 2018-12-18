運動雲

> >

大專棒聯／排名賽結果出爐　康寧、義守明年參加公開二

ETtoday運動雲

▲美和科大。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯公開組一級排名賽，美和科大逆轉勝避免降級。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球運動聯賽公開組一級賽事，18日進行第13至第16名排名賽，康寧大學9比7勝義守大學，美和科大6比1擊敗稻江學院，最終排名出爐，康寧與義守下學年度降級參加公開組二級。

義守大學原以5比0領先康寧，但康寧後來居上4局下靠楊岩潔安打先追回1分，關鍵7局下掌握大局攻勢，義守保送亂流，顏嘉磬二壘安打清壘，陳浩霖、楊岩潔安打，灌進5分逆轉為6比5領先。

義守雖然8局上再添2分要回領先，但8局下又發生一連串保送，讓康寧靠著陳浩霖2分打點安打反咬，最終康寧就以2分差獲勝。康寧李育儒投132球，苦撐8局，失7分有5分責失拿下勝投，朱耀鴻後援1局守住勝利。

美和科大全場掃12支安打狙擊稻江學院，陳明雄單場4安打，劉鎬暐、陳聖賢也各敲2安打，先發投手卡里幽蘭·查馬克主投6局僅失1分壓制對手，拿下勝利。

義守大學2連敗確定墊底第16名，稻江、美和及康寧以2勝1敗互咬，比較對戰優質率(TQB)決定排名，第13名至第15名分別是稻江學院、美和科大、康寧大學，據規定第15名的康寧和第16名的義守大學下學年度參加公開組二級賽事，至於預賽分組第5名及第6名的球隊皆並列第9名。

▲▼大專棒球聯賽，義守大學。（圖／記者黃詩崴攝）

▲大專棒球聯賽，義守大學。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 大專棒聯稻江學院康寧大學美和科大義守大學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

熱門新聞

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

林書豪末節爆發5度切入砍16分　老鷹退巫師終止3連敗

貝爾川面試洋基教頭曾被打槍　如今想找他任總管顧問

美媒分析火箭棄安東尼主因　擅投中距離背離主流進攻

太空人重回瑞爾穆托爭奪戰　農場第1大物將成交易籌碼

衛少宿敵榜大公開！KD只能排第二　天空貝力壓群雄

讀者回應

﻿

最新新聞

1勇士成為全美國最多州討厭球隊

2張本智和目標東京奧運成最年輕金牌

3NIKE客製球鞋　致敬建仔堅持夢想

4詹皇灌籃罕見挨鍋　僅是生涯第9次

5洋基佈局爭取馬查多　先找貝爾川

熱門新聞

1亞當斯放棄進攻救對手　真正的MVP

2林書豪末節爆發5度切入砍16分

3洋基爭取貝爾川　計畫當總管顧問

4美媒分析安東尼遭火箭棄用主因

5太空人爭取瑞爾穆托　想拿大物換

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

盧秀燕亂入滅火器表演？　張泰山回應：別再誤會了

盧秀燕打斷滅火器不尊重 陳禹勳：觀眾席的人就不尊重妳

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366