王維中離開韓職以美、日為目標　暫不考慮中職

▲王維中。（圖／截自NC恐龍臉書粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

韓職NC恐龍未與台灣左投王維中續約，根據韓媒報導，10隊都已確定外籍投手戰力，意謂王維中2019年開季不在韓職，他也將以美、日職為目標，現階段不會考慮中職。

根據韓職聯盟規定，1支球隊最多能簽3名洋將，至少要有1位野手，各隊主要採2投1野，韓媒指出，各隊皆確定外籍投手戰力，獲得續約的洋投僅6人，斗山熊昨日透露，目前已與林德布洛（Josh Lindblom）、佛蘭克夫（Seth Frankoff）達成共識，僅剩細節尚未談妥。

斗山與這兩名外籍投手達成協議，意味各隊洋將在投手方面的名額已滿，王維中明年開季不會在韓職，目前個人目標仍是以旅外為主，也持續與美職、日職球隊接洽，期待有好結果。

王維中開季之初用150公里速球風靡全場，開幕戰便拿下勝投，5月初卻因肩傷下二軍，7月底又脫離一軍長達20天，今年最終留下7勝10敗，防禦率4.26的成績，沒有達規定局數，出賽25場有13場優質先發。

新球季動向不明，王維中做好本分，已開始自主訓練，日前也搭機赴美前往所屬的波拉斯經紀公司私人訓練中心，請教練為他開一份專屬的訓練菜單，返台後自聘訓練師，並沿用這一份菜單自主訓練。