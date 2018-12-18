12強賽跟日本同組　台灣搶進東京奧運棒球賽難度高

▲12強賽標誌。（圖／摘自世界棒壘總會）

記者歐建智／綜合報導

台灣在世界棒壘總會WBSC排名提升到第4名，明年世界12強賽將跟日本同組，再跟澳洲、荷蘭、委內瑞拉其中一隊，以及加拿大、波多黎各及多明尼加任一隊同組，要在12強賽打進6強複賽才有較大機會可以闖進2020年東京奧運。

世界棒壘總會公布的最新世界棒球排名，前12名日本、美國、韓國、中華、古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各及多明尼加，就是明年世界12強棒球賽的參賽球隊。

明年12強棒球賽將取日本之外，美洲區及亞太區（亞州及太平洋）各1席，美洲是7隊搶1席，台灣、韓國及澳洲取1席。

12強賽分組將世界排名分成4級，每一級球隊都不會在同一組，台灣、韓國及墨西哥是預賽主辦國，會先在不同組，基本上台灣跟日本、美國及墨西哥、韓國跟古巴同一組。

7到9名澳洲、荷蘭、委內瑞拉會有一隊跟台灣預賽同一組，澳洲因跟台灣及韓國競爭奧運資格，有可能會被分到墨西哥賽區，10到12名加拿大、波多黎各及多明尼加也有一隊會跟中華隊同組。

中華隊要在12強賽預賽打進分組第2，闖進6強複賽就有很大機會在12強賽排名領先韓國、澳洲，取得2020東京奧運資格，但要打贏日本或其它2隊，真的不是一件容易的事。

2020年東京奧運棒球有6個參賽名額，地主國日本已占1個名額，12強賽美洲及亞太區（亞洲及太平洋）水1個名額，歐洲／非洲資格賽1個名額、美洲資格賽1個名額，洲際6搶1資格賽1個名額。

洲際6搶1資格賽在2020年3月舉辦，產生最後一張奧運門票，由亞洲2隊、歐／非1隊、美洲2隊及太平洋區1隊參賽。