新北U18／台南4番高聖恩開轟一棒擊沉　9局逆轉新竹市

▲南英商工高聖恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際青棒賽17日台南市(南英商工)與新竹市(成德高中)上演刺激的拉鋸戰，前5局處於落後的新竹靠著陳聖平與黃文鈺安打逆轉，台南市高聖恩卻在9局上從黃文鈺手中轟出3分彈，終場台南市以7比4獲勝。

黃文鈺前一戰才被高雄市敲出再見安打承擔敗戰，此戰原本有機會扳回顏面，6局下新竹市以0比2落後時，靠著一輪猛攻，包括陳聖平先掃出三壘安打帶回2分追平比數，黃文鈺銜接在後也敲安打6局結束逆轉為4比2領先。

黃文鈺在前2任投手掉分後登板後援，8局結束前都穩穩壓至台南市，直到9局上風雲變色，被敲4支安打包括第4棒高聖恩的逆轉3分全壘打，勝投與勝利打點瞬間泡湯。

台南市先發投手莊昕諺前5局僅讓對方敲1安打，6局下遇亂流失4分無關勝敗，下勾投手王泓勛登板止血，投3.1局無失分奪勝投。台南市總教練何信賢說，「莊昕諺控球不錯，就是那局失投多一些，對方短打守備也有點受到影響。」

▲南英商工莊昕諺前5局好投僅被敲1安打。（圖／記者楊舒帆攝）

高聖恩9局下關鍵一擊前，何信賢提醒他壞球放掉，抓高球打，他聽進去且一棒當英雄，高聖恩說，「當時只想到著打到球，畢竟球打出去不是我能控制的，剛好他有投到我想要的位置。」

從花蓮光復國中畢業後考上南英商工，目前高三的他喜歡在有競爭性的球隊，「追著人家打，心態也跟以前不一樣了，以前國中總是很緊張，高三排第4棒，希望木棒聯賽能扮演好自己的角色。」

莊昕諺國中僅120公里，手臂經過長時間休息後，高一球速直線竄升至140公里，高三扛起王牌投手，目前最快143公里，不過他從木棒聯賽對高苑奪勝投後沒有嘗過勝投滋味，此戰因一局亂流又因陳聖平一記追平分三壘打錯失勝投，他苦笑地說，「他最難對付。」兩人上周在NIKE訓練營同樣在新莊球場投打對決，陳聖平也從他手中敲出三壘安打。莊昕諺把團隊目標擺在眼前，他說，「希望木棒聯賽能打進4強，投出一場好球。」

新竹市連兩戰都在9局翻盤落敗，無緣晉級，台南市18日與高雄市交手，爭取分組第一。

▲南英商工高聖恩。（圖／記者楊舒帆攝）