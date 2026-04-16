101運動地標盛大揭幕！陳念琴、張博雅同框許光漢　全台最強NIKE體驗店亮相

▲台北101董事長賈永婕(左起)、田徑短跑選手張博雅、許光漢、拳擊選手陳念琴出席Nike台北品牌體驗店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

全台規模最大的Nike全新台北品牌體驗店於今日在台北101地標正式盛大開幕，象徵著全新都市運動基地的誕生。為共同見證這個融合運動精神與都市文化的空間，品牌特別邀請重量級嘉賓參與剪綵儀式，包含拳擊女王陳念琴比田徑跨欄甜心張博雅比人氣藝人許光漢以及101董事長賈永婕，現場吸引大批粉絲圍觀，場面極為熱烈。

這間座落於台北101地標B1層的Nike台北品牌體驗店，是全台百貨公司櫃內面積最大的店點，規模在全台僅次於台中逢甲旗艦店。店內空間設計巧妙融合了卓越的運動性能與生活美學，並結合台北獨有的都市文化氛圍。透過精心規劃的空間展示與在地化互動，品牌致力於打造一個激發靈感並感受都市運動活力的舞台。

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店內最受矚目的焦點在於三大特色展示區的同步亮相，包含延續戶外運動精神的All Conditions Gear (ACG)系列比專業度極高的Nike Tennis系列以及向NBA傳奇球星布萊恩致敬的Kobe Bryant系列。這也是全台首度在單一店點內整合這三大指標性區域，讓球迷能夠在專屬空間內緬懷「曼巴時刻」。

為了深化與台北這座城市的連結，Nike台北品牌體驗店推出了多款獨家商品。最令影迷驚喜的是由許光漢親自參與設計的Nike By HSU KUANG HAN系列，該系列僅在此間店點獨家販售。此外，品牌也與藝術家「只是 ZISHI」合作，推出以台北101核心意象設計的獨家購物袋。

全新的Nike By You生活運動家系列以及Nike By You台北地名系列也同步正式上市，透過在地日常生活為發想的圖騰設計，讓產品與城市文化脈絡形成完整的連結。店內亦設有專屬的定製區域，提供豐富的圖案供消費者選擇，打造真正專屬的運動裝備。

在剪綵儀式後，兩位品牌運動員也分享了她們的購物體驗。「跨欄甜心」張博雅表示，這間體驗店不僅是販售產品，更將運動比科技與文化結合進空間設計中。讓她印象最深刻的是跑步訓練區以及足測機體驗。張博雅指出，民眾在買鞋前可以透過足測機精準分析腳型與使用需求，協助找到最適合自己的裝備，這對運動員或一般民眾而言都是極具價值的體驗。

▲田徑短跑選手張博雅出席Nike台北品牌體驗店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

活動現場也充滿跨界互動話題，張博雅笑說與許光漢同台其實有點焦慮，一邊要面對龐大的媒體壓力，一邊忍不住在心中大讚「男神真的很帥」。陳念琴則表示，很開心能透過品牌活動與不同領域的優秀人才交流，對運動員來說也是一種跨領域學習。陳念琴更透露，她早已鎖定許光漢設計的系列服飾，準備在活動結束後與張博雅一起「搜刮」戰利品。

▲拳擊選手陳念琴出席Nike台北品牌體驗店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）