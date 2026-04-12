新手爸王齊麟用「假嬰兒」練習　當爸多責任想多贏幾場讓兒子看

▲王齊麟與李洋。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

「麟洋配」奧運金牌好手王齊麟近日雙喜臨門，不僅在場上持續奮鬥，場外也正式升格為「新手老爸」。今日他在清晨盃羽球錦標賽與老搭檔李洋合體後，首度對媒體大談育兒經。王齊麟笑稱，為了學會抱那「軟綿綿」的兒子，他甚至在母嬰用品店拿著假嬰兒苦練多時，展現出鐵漢柔情的一面。

日前喜獲麟兒的王齊麟，談起這3週來的照顧心得，臉上滿是初為人父的喜悅與害羞。他自曝一開始完全不敢抱小孩，「因為他真的全身都軟軟的，我第一次抱的時候抱不太好，很怕弄傷他。」

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他透露，後來去母嬰用品店挑選推車時，看到店內有供練習用的「假嬰兒」，便當場拿起來練習了很久，「特訓」過後再次回去抱親生兒子時，果然順手許多。

對王齊麟而言，成為父親是一個全新的體驗，也讓他對職業生涯有了不同的體悟。他感性表示，在小孩出生的那一刻，他深刻感受到肩膀上多了一份重擔，「希望自己可以扮好爸爸的責任，給小孩做一個榜樣，現在更希望能在國際賽場上多贏幾場球，「希望以後讓兒子有機會看到我在場上奮鬥、努力為國爭光的樣子。」

談到近期出現一些傷勢，王齊麟展現豁達態度，表示這幾年「傷勢一直都有，就是學著跟傷勢做朋友」。他觀察目前與新搭檔邱相榤的磨合狀況正持續升溫，「節奏有越來越好，希望能藉由名古屋亞運前的3到4站比賽發覺更多問題，並在賽前集訓時針對強項進行加強。」王齊麟與邱相榤的下一站將是湯優盃，預計於4月20日出發前往丹麥。