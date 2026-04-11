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桃猿本土投手群擊敗勝騎士！曾豪駒：這是寶貴經驗

▲曾家輝、陳晨威、曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

▲曾家輝。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿11日對戰中信兄弟，曾家輝主投5局，被敲4安打、投出2次保送，失1分無關勝敗，延續前一戰對富邦悍將同樣5局失1分的穩定表現。此役搭配本土牛棚林子崴、陳柏豪、朱承洋聯手守住勝利，勝投由9局登板的朱承洋拿下。總教練曾豪駒特別提到，本場由4名本土投手聯手壓制對方洋投勝騎士，是一次相當寶貴的經驗。

此戰形成低比分投手戰，前8局雙方以1比1僵持，直到9局下才靠陳晨威敲出再見安打搶下勝利。曾豪駒表示，「今天雙方表現都非常好，面對勝騎士這樣的頂級投手，要從他身上拿到很多分其實不容易，就是要把握每一次得分機會。」

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談到曾家輝的投球內容，曾豪駒指出，「開局首球好球率沒有那麼高，所以投起來比較辛苦。不過這也是學習的一部分，當狀況沒有像上一場那麼好的時候，怎麼去掌握投球節奏。他還是把局數吃完，這是一個很好的經驗。」

比賽過程一路拉鋸、氣氛緊繃，曾豪駒表示，「平手狀況下就是比誰犯錯少，誰先出現守備失誤，就可能讓對手帶走勝利。最後我們把勝利留下來，是全隊共同努力的結果。」

他也強調，「這場比賽面對勝騎士，我們用本土投手群聯手拿下來，是很寶貴的經驗。不管是家輝、子崴，還是後續柏豪的危機處理，以及小朱的關門，其實大家都做到了。未來只要每個人把自己的角色做好，球隊就會更穩定。」

關鍵字： 樂天桃猿本土投手中信兄弟再見安打棒球賽

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