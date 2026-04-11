林志傑高規格引退「前無古人」　許晉哲印象最深擊敗中國振臂怒吼

▲富邦勇士許晉哲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士今（11）日在台北小巨蛋為「野獸」林志傑舉行「THE BEAST-12 FOR 12」引退賽首戰。看著滿場身著12號球衣的球迷，與球隊配合多年的總教練許晉哲感觸良多。他在受訪時直言，林志傑能擁有如此高規格的引退待遇，關鍵在於其長年極致的「自律」與「榜樣」特質，至於對林志傑印象最深的比賽，許總說2012年亞洲盃和田壘空中接力絕殺還有2013年亞錦賽擊敗中國的野獸振臂怒吼。

今日台北小巨蛋座無虛席，球團將每一件紀念T恤鋪在椅背上營造出的壯觀視覺，不僅震撼了球迷，也讓同場競技的球員們感到驚艷。許晉哲透露，早上投籃練習時，連洋基工程總教練「光哥」李逸驊進場就十分感嘆，認為當年CBA（中華職籃）時期都未曾有過如此精心的職業氛圍。

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▲富邦勇士小巨蛋主場鋪滿林志傑引退紀念T。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「我覺得應該是『前無古人』吧，後面有沒有我不敢說。」許晉哲表示，林志傑能有這樣的退休盛典，是其職業生涯點滴累積的結果，「他從亞青、台啤、中華隊，再挑戰CBA，再回到台灣，他的球迷基礎從大學、特別是SBL時期就累積非常多。再加上他替中華隊打了這麼多年，爭取到非常多好成績。」

▲臺北富邦勇士林志傑引退賽場外布置。（圖／記者李毓康攝）

林志傑在籃壇屹立20餘年，許晉哲認為最難能可貴的是他對自我的要求。許總分析，林志傑之所以能讓球迷跨世代、跨平台持續追隨，在於他始終如一的專業形象，「最重要是他的『自律』，而且完全沒有不好的負面消息，他在所有球員跟球迷當中都是一個榜樣，所以才會有這麼多球迷願意進來。」

在兩人配合多年的漫長歲月中，媒體問到許總最印象深刻的比賽，許晉哲並未提及特定的冠軍戰，而是回想起兩段熱血的中華隊時期「包含大家記得2012年亞洲盃，他從邊線發球丟球給田壘空中接力絕殺那一球，還有2013年亞錦賽擊敗中國隊的經典一戰，他在場上『雙臂怒吼』的樣子，這些都是我印象非常深刻的時刻。」

至於有沒有許晉哲趁機購入一些林志傑引退周邊，許總說自己準備小球來收藏，因為球類比起衣服類更好保存，「而且我這麼方便，隨時可以找志傑簽名。」談到即將到來的感性時刻，許總坦言：「我也會受到他的感染。這兩天的情緒能不能頂得住，主要還是看志傑。」