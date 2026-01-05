太空人教頭盛讚今井達也　談定位、指叉球備受期待

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada），對透過入札制度自埼玉西武獅轉戰大聯盟的右投今井達也表達高度期待，直言已從對方面前感受到強烈的求勝意志。

艾斯帕達5日登上美國電台節目MLB Network時透露，自己上周末與今井在休士頓有會面，「我們聊了幾分鐘，在他的眼中，我看見彷彿燃燒火焰般的鬥爭心，他是一名勝者，並且以勝利為目標，我們能夠獲得他，感到非常高興。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾斯帕達同時指出，球隊對今井肩部的恢復能力評價甚高，這也是球團感到興奮的原因之一。

談到投球型態艾斯帕達表示，今井的風格與太空人右投哈維爾（Cristian Javier）以及明尼蘇達雙城右投萊恩（Joe Ryan）相近，「他擁有90英里後段、具壓制力的速球，滑球與指叉球也都相當出色。」

艾斯帕達特別指出，「我們高度評價他的指叉球，未來會建議他提高使用比例，同時在配球與對付打者的策略上給予建議，他的球種組合非常有吸引力。」

至於定位安排，艾斯帕達明確指出，今井將被納入先發輪值，「球季開幕後27天內要打25場比賽，先發輪值的深度將極為重要。」