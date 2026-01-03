運動雲

富邦悍將開訓了！全隊回嘉義稻江重訓營啟動　林威助督軍備戰2026

▲富邦悍將開訓了！。（圖／悍將球團）

▲富邦悍將開訓了！。（圖／悍將球團，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將迎接2026新球季，新年開訓正式啟動！悍將球團3日在官方社群發文，2026新年的第3天，全隊已回到嘉義稻江基地展開重訓營，由體能教練團規劃完整重訓與體能菜單，為新賽季做好準備。

悍將本次重訓營由體能教練根本淳平主導，並與杜正文、陳柏穎、劉保賢等共4位體能教練共同負責，針對球員設計豐富的體能與重訓課表，盼能在春訓前先打好身體基礎，提升整體戰力。

現場也有多位教練團成員協助，包括坐鎮的副領隊林威助，以及到場的許銘傑、黃浩然、林哲瑄等教練，從旁協助球員訓練與調整，目標就是共同備戰即將到來的新賽季。

林威助1日也在臉書發文，回顧2025年他認為球隊已經把基礎做得更為扎實，雖然成果不一定能立刻出現，但方向卻不會動搖，他也期許2026年能讓時間見證這份決心，並讓富邦悍將走在更堅定的道路上。

除了本土戰力整裝待發，悍將在外援補強方面也早早布局，球團在去年年底簽下美國籍投手威戈神（Aaron Wilkerson）與愛力戈（Erick Leal），加上先前已完成續約的魔力藍以及鈴木駿輔，期望在2026年全力衝擊最佳成績。

▲富邦悍將開訓了！。（圖／悍將球團）

蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」

﻿

