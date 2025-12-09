運動雲

「古巴飛彈」查普曼可望經典賽披英國戰袍　等紅襪隊點頭

▲紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

波士頓紅襪終結者、「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）傳出可能在 2026 年世界棒球經典賽（WBC）披上大英國協旗下的英國隊戰袍。外媒《ClutchPoints》轉述美國記者羅梅洛（Francys Romero）報導指出，查普曼已被列入英國隊初選名單，目前僅待紅襪同意放行。

羅梅洛透露，查普曼之所以有資格替英國出賽，是因其祖父來自當時仍屬英國殖民地的牙買加，符合 WBC 的國籍規範。查普曼以火球聞名，多次飆破百英哩，最快球速更曾達到 105.1 英哩，震撼大聯盟，也因此獲得「古巴飛彈（Cuban Missile）」封號。若他披上英國隊戰袍，將成為該隊史上最具代表性的巨星之一。

現年 37 歲的查普曼，上季在紅襪繳出亮眼的 1.17 防禦率與 32 次救援成功，狀態依舊巔峰，並持有合約至 2026 年。由於 WBC 舉行時間與 MLB 春訓重疊，一旦受傷將牽動紅襪布局，因此球團是否願意點頭放人，成為下一步的關注焦點。

對英國隊而言，若能成功補入這位頂尖火球終結者，無論戰力或話題性都將大幅提升。英國隊在 2023 年首次參加經典賽，2026 年期盼更上一層樓，而查普曼的加入將是最強後盾之一。紅襪的最終決定，也將影響新一屆 WBC 的戰力版圖。

