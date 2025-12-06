運動雲

2026世足分組出爐！美國落位D組　賈吉與三大傳奇助抽籤吸睛

▲四大體壇傳奇同台！2026世界盃抽籤揭曉　賈吉助美國分入D組。（圖／達志影像／美聯社）

▲四大體壇傳奇同台！2026世界盃抽籤揭曉　賈吉助美國分入D組。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年FIFA世界盃決賽抽籤於美國華盛頓特區盛大舉行，紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）與3大體育傳奇，美式足球巨星布雷迪（Tom Brady）、NBA名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）以及NHL傳奇葛雷茨基（Wayne Gretzky）共同登台擔任抽籤助理，成為全場焦點。

本次抽籤由前英格蘭隊長兼足球名將費迪南（Rio Ferdinand）主持，4位跨運動領域的傳奇人物協助進行抽籤，正式揭曉將於2026年6月開踢的世界盃小組賽分組結果。

賈吉在活動前透過FIFA發布聲明表示，能夠參與這項全球矚目的足球盛事，對他具有特殊意義；「我一直有在關注足球，所以能參與世界盃抽籤對我來說是非常特別的，決賽將在紐約、紐澤西舉行，就在我比賽的地方，我迫不及待想知道哪些球隊會在我們的後院為冠軍而戰。」

2026世界盃將首度擴軍至48支國家隊，分成12個小組，每組4隊；抽籤結果顯示，美國隊被分至D組，同組對手包括巴拉圭、澳洲，以及土耳其、羅馬尼亞、斯洛伐克與科索沃間附加賽的勝者。

賈吉在抽籤中身著細條紋西裝，負責第3輪抽籤；他也坦言特別期待觀賞美國隊以及衛冕冠軍阿根廷的比賽。

賈吉、布雷迪、歐尼爾與葛雷茨基各自負責一輪抽籤，每人替12個小組各抽出一支參賽隊伍，為典禮增添跨界魅力，讓體壇四大項目的代表同台成為話題焦點。

本屆世界盃決賽將於2026年7月19日在新澤西州東拉瑟福德的MetLife Stadium舉行，距離洋基球場僅數英里，象徵賈吉口中的「自家後院」。

此外，賈吉也將在明年擔任2026世界棒球經典賽（WBC）美國隊隊長，領軍征戰棒球最高國際殿堂，之後再見證世界盃足球冠軍誕生，將是他職業生涯重要一年。

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

2026世足分組出爐！美國落位D組　賈吉與三大傳奇助抽籤吸睛

運動家新球場進度如期　拉斯維加斯2028年準時啟用目標不變

威廉斯加盟大都會不搶終結者　若狄亞茲回歸願當佈局：這是最佳情況

韓職兩年大進化！安德森主宰KBO後回歸MLB　與老虎達成一年合約

