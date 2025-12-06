2026世足分組出爐！美國落位D組　賈吉與三大傳奇助抽籤吸睛

▲四大體壇傳奇同台！2026世界盃抽籤揭曉 賈吉助美國分入D組。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年FIFA世界盃決賽抽籤於美國華盛頓特區盛大舉行，紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）與3大體育傳奇，美式足球巨星布雷迪（Tom Brady）、NBA名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）以及NHL傳奇葛雷茨基（Wayne Gretzky）共同登台擔任抽籤助理，成為全場焦點。

Aaron Judge at the World Cup Final Draw pic.twitter.com/tGKwq7qwKf [廣告]請繼續往下閱讀... December 5, 2025

本次抽籤由前英格蘭隊長兼足球名將費迪南（Rio Ferdinand）主持，4位跨運動領域的傳奇人物協助進行抽籤，正式揭曉將於2026年6月開踢的世界盃小組賽分組結果。

賈吉在活動前透過FIFA發布聲明表示，能夠參與這項全球矚目的足球盛事，對他具有特殊意義；「我一直有在關注足球，所以能參與世界盃抽籤對我來說是非常特別的，決賽將在紐約、紐澤西舉行，就在我比賽的地方，我迫不及待想知道哪些球隊會在我們的後院為冠軍而戰。」

Tom Brady (3x NFL MVP), Wayne Gretzky (9x Hart Memorial Trophy winner), Shaquille O'Neal (1x NBA MVP) and Aaron Judge (3x AL MVP) assisted with the 2026 FIFA World Cup draw https://t.co/U83VbJyZ45 pic.twitter.com/IWArifIKc9 — MLB (@MLB) December 5, 2025

2026世界盃將首度擴軍至48支國家隊，分成12個小組，每組4隊；抽籤結果顯示，美國隊被分至D組，同組對手包括巴拉圭、澳洲，以及土耳其、羅馬尼亞、斯洛伐克與科索沃間附加賽的勝者。

賈吉在抽籤中身著細條紋西裝，負責第3輪抽籤；他也坦言特別期待觀賞美國隊以及衛冕冠軍阿根廷的比賽。

賈吉、布雷迪、歐尼爾與葛雷茨基各自負責一輪抽籤，每人替12個小組各抽出一支參賽隊伍，為典禮增添跨界魅力，讓體壇四大項目的代表同台成為話題焦點。

Aaron Judge assisted in drawing the group stage matchups for the 2026 World Cup pic.twitter.com/w38qhieQPK — MLB (@MLB) December 5, 2025

本屆世界盃決賽將於2026年7月19日在新澤西州東拉瑟福德的MetLife Stadium舉行，距離洋基球場僅數英里，象徵賈吉口中的「自家後院」。

此外，賈吉也將在明年擔任2026世界棒球經典賽（WBC）美國隊隊長，領軍征戰棒球最高國際殿堂，之後再見證世界盃足球冠軍誕生，將是他職業生涯重要一年。