威廉斯加盟大都會不搶終結者　若狄亞茲回歸願當佈局：這是最佳情況

▲ 紐約大都會隊宣布，已與威廉斯（Devin Williams）簽下三年合約 。（圖／截自大聯盟X）

▲ 威廉斯（Devin Williams）。（圖／截自大聯盟X）

記者胡冠辰／綜合報導

日前威廉斯（Devin Williams）選擇與紐約大都會簽下3年5100萬美元合約，若另一全明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）選擇回歸球隊，第9局的角色仍可能歸屬狄亞茲，對此威廉斯表示，這樣的情況對他來說依舊是理想選擇。

「我覺得這就是一個好情況，」威廉斯近日在記者會上說道，「如果他回來，我認為我們會有非常強大的牛棚後段，更多好手永遠是一件好事，就是這樣。」

狄亞茲上月跳脫合約，放棄剩餘2年3800萬美元的保障，尋求接近他2022年簽下的5年1.02億美元規模的新約；根據ESPN報導，大都會仍希望能與狄亞茲重聚，但威廉斯的加入提供了球隊具競爭力的替代方案，也可能降低球隊完全滿足狄亞茲開價的必要性。

若狄亞茲最終續留，大都會將把第9局交回給他，而威廉斯則會擔任佈局角色，這對他來說並非新鮮事；2020年威廉斯就曾在密爾瓦基釀酒人擔任終結者海德（Josh Hader）的佈局投手，表現一鳴驚人並奪下國聯年度最佳新秀。他在佈局位置表現亮眼，直到2022年7月海德遭交易，威廉斯因此升任終結者。

大都會現任棒球部門總裁斯特恩斯（David Stearns）正是當時主導釀酒人運作的前台領袖，威廉斯對他非常熟悉，並認為再次合作能加速融入。

「我很熟悉他希望整個組織運作的方式，」威廉斯接著表示，「他們想怎麼做事、他們的流程是什麼，我想那對我來說是另一個熟悉的地方，所以整體感覺很自在。」

在斯特恩斯離開釀酒人後，威廉斯於2023與2024年兩季以終結者身分合計68場繳出1.46防禦率與50次救援，展現頂級後援火力。

以直球與招牌「Airbender」變速球聞名的威廉斯最後透露，他正在嘗試加入卡特球與滑球，目標是增加一種往手套側移動的配球選項；「看看我是否能把這些加入我所擁有的東西，讓我的直球與變速球之間有更多的空間，」他說，這些新球種他其實已研究多年，如今則要嘗試實際在比賽中使用。

