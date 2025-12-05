運動雲

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

▲▼統一獅封王-布雷克,林岱安。（圖／記者黃克翔攝）

▲布雷克、林岱安。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅捕手林岱安確定轉戰富邦悍將，正式為長達十年的獅隊生涯畫下句點。他在社群平台發出長達1313字的感謝文，細數一路走來的重要貴人與隊友，其中也特別點名與他並肩作戰多年的洋投布雷克，感性回顧兩人六年來建立的深厚默契與情誼。

林岱安在文中提到，「特別是布雷克，我們一起並肩作戰六年，從一開始磨合語言、習慣，到後來只要一個手勢、一個眼神，我就知道你要什麼。」簡短幾句話，道盡投捕之間最難得的信任與默契。

看到林岱安的貼文後，布雷克隨即在個人限時動態發文回應，分享兩人過去在球場上相擁慶祝的畫面，並以英文寫下：「We may not be teammates anymore, but you’ll be a friend for life! Congratulations my friend.」（我們或許不再是隊友了，但你會是一輩子的朋友！恭喜你，我的朋友。）

林岱安與布雷克自2020年起成為搭檔，無論例行賽或關鍵戰役，兩人多次攜手扛下勝敗重任，也一起走過奪冠與低潮的高低起伏。

告別獅隊後，林岱安即將北上加入富邦悍將展開新篇章，而布雷克則以「一輩子的朋友」為兩人十年情誼寫下最溫暖的註解。

