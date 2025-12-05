十年獅魂畫下句點！林岱安1313字深情告別　點名那些最重要的人

▲林岱安。（圖／林岱安ig）



記者胡冠辰／綜合報導

33歲捕手林岱安5日由富邦悍將正式宣布簽下後，傍晚發出一篇深達千字的告別長文，回顧效力統一獅10年點滴；他感性表示，獅隊讓一個懵懂的布農族男孩成長為能扛責任的男人，而離開這個「像家一樣的地方」，是艱難卻帶著感謝的決定。他也向教練團、隊友、投手群、球迷與家人一一致意，並承諾在新的舞台全力以赴。

效力統一獅10年的資深捕手林岱安，確定以自由球員身分轉隊富邦悍將。他今日發布長文，娓娓道出這十年從青澀走向成熟的心路歷程，言語中滿是感謝與不捨。他坦言：「要離開像家一樣的城市、像家人一樣親的隊友，心裡真的有太多不捨，也有無限的感謝。」

林岱安首先感謝統一球團在2015年替他打開職棒大門，特別點名凃董事長、蘇泰安領隊與總教練「餅總」林岳平，感謝他們在不同階段的支持、包容與提醒；他表示，是在這個環境裡，他逐漸成為一個能承擔責任、與隊友並肩作戰的捕手。

談到球隊生活，他形容每次訓練的汗水、休息室的笑聲、失敗的落淚，都是真摯且無可取代的記憶，「那些都是人生最熱血、最單純的日子。」

他也特別向捕手夥伴柯育民、張翔，以及陳重羽致意，感謝彼此在準備、討論與壓力下共同前進；林岱安寫道，捕手的價值建立在信任，而他深深感謝投手群願意把最關鍵的一球交到他手中。

與布雷克6年的搭檔，從語言磨合到眼神就能溝通；與陳韻文10年的一起成長，他感受到對方始終如一的信任，林岱安表示，「這些默契，我會永遠記得，也永遠珍惜。」

他盛讚隊長陳傑憲在場上的穩定力量，讓他深感榮幸能與其並肩作戰，同時，他也感謝學長陳鏞基的照顧，讓初踏職棒的自己能在風雨中站穩腳步，「這份情，我一輩子忘不了。」

林岱安動情寫道，每當走進球場看到獅迷揮旗、舉牌、喊他的名字，無論再累都能重新充滿能量。即使未來分屬不同球隊，他說：「那些加油聲，永遠存在我心底最深處。」

他也感謝秉初經紀公司的專業協助，無論在權益、談判或多方溝通上，都是促成順利簽約的重要推手。

林岱安在文中向太太深情道謝，感謝她在關鍵時刻選擇支持，讓他能放心北上迎接新挑戰，「有妳在，我才能更專心做我最熱愛的事。」

最後，他感謝富邦悍將願意給予肯定，表示未來將用全力回報球團與支持他的所有人，他寫下：「我要踏上新的旅程了，行李裡裝的，是這十年裡太多人給我的溫暖、所有期待與所有成長。」