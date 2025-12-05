運動雲

>

十年獅魂畫下句點！林岱安1313字深情告別　點名那些最重要的人

▲林岱安。（圖／林岱安ig）

▲林岱安。（圖／林岱安ig）

記者胡冠辰／綜合報導

33歲捕手林岱安5日由富邦悍將正式宣布簽下後，傍晚發出一篇深達千字的告別長文，回顧效力統一獅10年點滴；他感性表示，獅隊讓一個懵懂的布農族男孩成長為能扛責任的男人，而離開這個「像家一樣的地方」，是艱難卻帶著感謝的決定。他也向教練團、隊友、投手群、球迷與家人一一致意，並承諾在新的舞台全力以赴。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林岱安（@lin_dai.an168）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

效力統一獅10年的資深捕手林岱安，確定以自由球員身分轉隊富邦悍將。他今日發布長文，娓娓道出這十年從青澀走向成熟的心路歷程，言語中滿是感謝與不捨。他坦言：「要離開像家一樣的城市、像家人一樣親的隊友，心裡真的有太多不捨，也有無限的感謝。」

林岱安首先感謝統一球團在2015年替他打開職棒大門，特別點名凃董事長、蘇泰安領隊與總教練「餅總」林岳平，感謝他們在不同階段的支持、包容與提醒；他表示，是在這個環境裡，他逐漸成為一個能承擔責任、與隊友並肩作戰的捕手。

談到球隊生活，他形容每次訓練的汗水、休息室的笑聲、失敗的落淚，都是真摯且無可取代的記憶，「那些都是人生最熱血、最單純的日子。」

他也特別向捕手夥伴柯育民、張翔，以及陳重羽致意，感謝彼此在準備、討論與壓力下共同前進；林岱安寫道，捕手的價值建立在信任，而他深深感謝投手群願意把最關鍵的一球交到他手中。

與布雷克6年的搭檔，從語言磨合到眼神就能溝通；與陳韻文10年的一起成長，他感受到對方始終如一的信任，林岱安表示，「這些默契，我會永遠記得，也永遠珍惜。」

他盛讚隊長陳傑憲在場上的穩定力量，讓他深感榮幸能與其並肩作戰，同時，他也感謝學長陳鏞基的照顧，讓初踏職棒的自己能在風雨中站穩腳步，「這份情，我一輩子忘不了。」

林岱安動情寫道，每當走進球場看到獅迷揮旗、舉牌、喊他的名字，無論再累都能重新充滿能量。即使未來分屬不同球隊，他說：「那些加油聲，永遠存在我心底最深處。」

他也感謝秉初經紀公司的專業協助，無論在權益、談判或多方溝通上，都是促成順利簽約的重要推手。

林岱安在文中向太太深情道謝，感謝她在關鍵時刻選擇支持，讓他能放心北上迎接新挑戰，「有妳在，我才能更專心做我最熱愛的事。」

最後，他感謝富邦悍將願意給予肯定，表示未來將用全力回報球團與支持他的所有人，他寫下：「我要踏上新的旅程了，行李裡裝的，是這十年裡太多人給我的溫暖、所有期待與所有成長。」

關鍵字： 統一獅中華職棒棒球林岱安富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

【烈焰吞噬】台中公園旁「火燒車」　駕駛座1男葬身火海

熱門新聞

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

2獅隊首度沒能留住自家自由球員

3道奇賺爛！山本本季價值達年薪4倍

4大谷翔平WBC不投球！羅伯斯親口證實

5悍將宣布7年合約延攬林岱安

最新新聞

1林岱安向悍將家人求推薦北部美食

2林岱安1313字深情告別

3林岱安7年5600萬躍升中職第8大約

4BWF推15分賽制　羽協尚未收到通知

5林岱安談約過程曝！悍將誠意一次到位

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366