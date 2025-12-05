各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝





▲林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今（5）日正式宣布網羅自由球員捕手林岱安，雙方簽下總值最高達5600萬元的7年合約，並附帶教練約架構。經紀公司秉初表示，富邦從洽談初期便認同林岱安的生涯規劃，讓球員感受到被肯定；儘管抉擇不易，林岱安仍在謹慎評估後點頭加盟。

經紀公司透露，林岱安在行使自由球員權利之初，其實思考很久，「他是想很多的，一方面自己已經相當資深，另一方面統一獅對他相當好。」最終決定執行關鍵，在於想了解自己身價，「希望挑戰不一樣的東西。」

對於合約架構，林岱安也有自己的想法，希望是一張能讓自己「沒有後顧之憂、專注在場上貢獻」的合約。經紀公司轉述，考量岱安已有家庭，在年限與整體規劃上都必須更加周全審慎，希望替家人與職涯同時做好保障。

經紀公司進一步說明整個洽談流程，先由團隊整理合約架構提供各隊參考，各隊在評估後回覆相對合適的條件，當時即以7年合約作為主要大方向。

事實上，其他球隊當時都只提過一次報價，皆表達興趣後，林岱安便直接朝自己最期待的理想架構評估。而富邦悍將洽談初期就認同這樣的大方向，雙方自一開始溝通便相當順暢，球團展現高度誠意，讓林岱安在談約過程中深刻感受到尊重與被肯定。

統一獅在11月27日首度提出完整方向的最終報價，當時更溫情喊話爭取續留。經紀公司強調，過程並不存在刻意壓母隊抬價的情形，而是依照各隊實際提出的內容，讓林岱安單純就「最符合生涯規劃的方案」做出選擇。接下來，林岱安逐一評估哪一份最貼近自身需求，確認方向後才進入下一階段溝通，而富邦悍將正是在此階段中脫穎而出。

林岱安獲得7年合約，原則上能夠以球員身份走完7年，但後面2年有考量到選手實際的身體狀況與現實因素，保留彈性空間。經紀公司表示，這是一份以「純球員方向」規劃的合約，但為保障選手身體狀況以及可能面臨的現實問題，後面2年是有機會轉成教練約。