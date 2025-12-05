運動雲

>

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

▲▼ 林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

▲林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今（5）日正式宣布網羅自由球員捕手林岱安，雙方簽下總值最高達5600萬元的7年合約，並附帶教練約架構。經紀公司秉初表示，富邦從洽談初期便認同林岱安的生涯規劃，讓球員感受到被肯定；儘管抉擇不易，林岱安仍在謹慎評估後點頭加盟。

經紀公司透露，林岱安在行使自由球員權利之初，其實思考很久，「他是想很多的，一方面自己已經相當資深，另一方面統一獅對他相當好。」最終決定執行關鍵，在於想了解自己身價，「希望挑戰不一樣的東西。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於合約架構，林岱安也有自己的想法，希望是一張能讓自己「沒有後顧之憂、專注在場上貢獻」的合約。經紀公司轉述，考量岱安已有家庭，在年限與整體規劃上都必須更加周全審慎，希望替家人與職涯同時做好保障。

經紀公司進一步說明整個洽談流程，先由團隊整理合約架構提供各隊參考，各隊在評估後回覆相對合適的條件，當時即以7年合約作為主要大方向。

事實上，其他球隊當時都只提過一次報價，皆表達興趣後，林岱安便直接朝自己最期待的理想架構評估。而富邦悍將洽談初期就認同這樣的大方向，雙方自一開始溝通便相當順暢，球團展現高度誠意，讓林岱安在談約過程中深刻感受到尊重與被肯定。

統一獅在11月27日首度提出完整方向的最終報價，當時更溫情喊話爭取續留。經紀公司強調，過程並不存在刻意壓母隊抬價的情形，而是依照各隊實際提出的內容，讓林岱安單純就「最符合生涯規劃的方案」做出選擇。接下來，林岱安逐一評估哪一份最貼近自身需求，確認方向後才進入下一階段溝通，而富邦悍將正是在此階段中脫穎而出。

林岱安獲得7年合約，原則上能夠以球員身份走完7年，但後面2年有考量到選手實際的身體狀況與現實因素，保留彈性空間。經紀公司表示，這是一份以「純球員方向」規劃的合約，但為保障選手身體狀況以及可能面臨的現實問題，後面2年是有機會轉成教練約。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

【烈焰吞噬】台中公園旁「火燒車」　駕駛座1男葬身火海

熱門新聞

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

2獅隊首度沒能留住自家自由球員

3道奇賺爛！山本本季價值達年薪4倍

4大谷翔平WBC不投球！羅伯斯親口證實

5悍將宣布7年合約延攬林岱安

最新新聞

1林岱安向悍將家人求推薦北部美食

2林岱安1313字深情告別

3林岱安7年5600萬躍升中職第8大約

4BWF推15分賽制　羽協尚未收到通知

5林岱安談約過程曝！悍將誠意一次到位

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366