林岱安確定轉戰富邦　獅隊FA補償方案待定、仍在等蘇智傑回覆

▲林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

▲林岱安。（圖／富邦悍將提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將今（5日）正式宣布網羅自由球員林岱安；接下來的焦點落在前東家統一獅將如何選擇補償方案，依照中華職棒自由球員制度，A級球員的補償分為兩種方式，獅隊可以選擇全額轉隊費540萬，或是75%324萬+25人名單外球員。獅隊表示，「將待富邦悍將提出25人保護名單確認，教練團會針對戰力整體評估，選擇最適合球隊的方案。」

依規定，新球團富邦悍將需支付獅隊轉隊權利金，而林岱安今年年薪為432萬元，轉隊金額達540萬元，獅隊也可以選擇年薪75%（約324萬）+ 一名25人名單外球員；對此領隊蘇泰安表示將「待富邦悍將提出25人保護名單確認，教練團會針對戰力整體評估，選擇最適合球隊的方案。」

稍早蘇泰安透過球隊社群表達不捨，「首先很感謝經紀公司這段期間持續與球隊進行各項建議交流與溝通，雖然這次林岱安最終決定婉拒獅隊合約，相信這對林岱安選手也是一個很艱難的決定，但最終球隊也尊重選手決定，也感謝林岱安從加盟至今年帶給球隊的幫助，尤其與投手群溝通合作的安定感，面對轉隊決定總是讓人不捨，但球隊也給予祝福，期許岱安在下一個階段的棒球生涯一切順利。」

在林岱安轉隊塵埃落定後，統一接下來將面對補償名單與陣中另一自由球員蘇智傑的雙重課題，蘇泰安透露「目前球隊已經開出具體報價給經紀公司代為轉達將近一個月，靜待蘇智傑確認回覆，球隊也希望能夠儘早確定，以利後續獅隊整體戰力安排。」

▲林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ 林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、林岱安、富邦悍將

【一次全丟】套圈圈豪撒整桶！霸氣中一瓶酒

