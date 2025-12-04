他就是怪物！林昱珉經典賽盼對決大谷翔平　李灝宇想跟山本由伸較量

▲Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新北報導

洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平11月25日在個人社群宣佈將代表日本參加世界棒球經典賽，對征戰的台灣球員來說，能與頂尖選手同場較勁更是難得經驗；參加NIKE台灣青棒菁英訓練營的旅美左投林昱珉與底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇4日也在受訪時談到有機會對決時的心情，直呼期待並且也是最好的學習機會。

面對媒體提問是否期待與大谷翔平交手，林昱珉難以掩飾興奮：「一定非常期待，他就是怪物嘛，他的表現大家都看得到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然是否有機會真正站上投手丘與大谷對決仍未確定，但林昱珉認為對自己的職業生涯而言，任何形式的接觸都是寶貴經驗；「就算是在場下觀察他，我覺得也是一個很好的典範，我們可以從他身上學習一些優點。」

談到若真有機會在經典賽碰頭，他表示策略仍無法預先設定，必須視比賽情勢而定：「經典賽不是我跟他的對決而已，它會影響整場比賽的決定，所以我一定會以當下情況做出最好的選擇。」

李灝宇同樣對大谷翔平、山本由伸等日本強投充滿期待，他說，若能同場較勁，最想測試的其實是自己的位置；「如果能站上去面對他們，真的很想知道自己面對頂尖投手的差距在哪裡。」

對李灝宇而言，經典賽若能碰上世界最強投手群，將是刺激也具挑戰性的舞台：「還滿期待的，如果真的可以對到他們，就想要有一些很好的火花。」

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）