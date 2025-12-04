運動雲

>

他就是怪物！林昱珉經典賽盼對決大谷翔平　李灝宇想跟山本由伸較量

▲▼Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新北報導

洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平11月25日在個人社群宣佈將代表日本參加世界棒球經典賽，對征戰的台灣球員來說，能與頂尖選手同場較勁更是難得經驗；參加NIKE台灣青棒菁英訓練營的旅美左投林昱珉與底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇4日也在受訪時談到有機會對決時的心情，直呼期待並且也是最好的學習機會。

面對媒體提問是否期待與大谷翔平交手，林昱珉難以掩飾興奮：「一定非常期待，他就是怪物嘛，他的表現大家都看得到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然是否有機會真正站上投手丘與大谷對決仍未確定，但林昱珉認為對自己的職業生涯而言，任何形式的接觸都是寶貴經驗；「就算是在場下觀察他，我覺得也是一個很好的典範，我們可以從他身上學習一些優點。」

談到若真有機會在經典賽碰頭，他表示策略仍無法預先設定，必須視比賽情勢而定：「經典賽不是我跟他的對決而已，它會影響整場比賽的決定，所以我一定會以當下情況做出最好的選擇。」

李灝宇同樣對大谷翔平、山本由伸等日本強投充滿期待，他說，若能同場較勁，最想測試的其實是自己的位置；「如果能站上去面對他們，真的很想知道自己面對頂尖投手的差距在哪裡。」

對李灝宇而言，經典賽若能碰上世界最強投手群，將是刺激也具挑戰性的舞台：「還滿期待的，如果真的可以對到他們，就想要有一些很好的火花。」

▲▼Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NIKE棒球訓練營棒球李灝宇林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

熱門新聞

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1LA新地標！山本由伸朝聖超巨大自己

2中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

3喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」

4保羅離隊內幕曝！美媒：大家都受夠了

5被誤會了！林昱珉強調獲徵詢也想打

最新新聞

1中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

2塔克現身佛州基地會面藍鳥球團　　

3保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

4陳柏毓點破殘酷真相　明年要get到MLB

5鄭宗哲連2年回訓練營授課　金句連發

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

【真的會爆衝欸！】幫老婆檢查機車　一發動直接噴走XD

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366