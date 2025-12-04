魯伊首度回應保羅離隊　強調2人無心結：他一直是我的朋友

▲保羅。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯快艇昨（3）日與保羅（Chris Paul）分道揚鑣，隨著時間推進，更多資訊陸續曝光，例如有傳聞指出，保羅與快艇總教練魯伊（Tyronn Lue）已有數周沒有說話，對此魯伊首度做出回應。

魯伊在快艇對亞特蘭大老鷹賽前談到此事，他似乎暗示自己對保羅並沒有任何負面感受，「我只是認為，這並不是他（保羅）所尋求的契合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

魯伊表示，「事情就是如此，我希望看到CP以這樣的方式離開嗎？不，我非常尊重他，這些年來他一直是我的朋友，你從來不希望看到一位偉大的球員以這樣的方式告別。」

他接著說，「但我很確定他會找到下一步，因為他是一名偉大的球員，我不希望事情這樣結束。」

魯伊提出了一點關於保羅未來的重要觀察，那就是快艇至今尚未宣布他們將如何與保羅完成分手，他並未被裁掉。

如果保羅打算完成本季作為球員的任務，那麼快艇可能會選擇裁掉他並承擔其保障薪資，讓他有機會簽下一支新球隊；或者，他們也可能嘗試將他作為交易包裹的一部分。

保羅近期已不在快艇輪替中，他目前的數據跌至生涯最低，場均拿下2.9分、1.8籃板、3.3助攻，投籃命中率為32.1%，三分命中率33.3%，罰球命中率50%，除了三分命中率以外，其他皆為生涯新低。