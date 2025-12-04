運動雲

>

爆出恐喊賣我後！字母哥「無碰撞」倒地退場　右小腿拉傷

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今（4）日在對活塞的比賽中驚傳受傷，首節在「無碰撞」情況下突然摔倒，隨後因右小腿拉傷退場。他雖能自行走回休息室，但略微跛行，公鹿也很快宣布他本場不會回歸，傷勢嚴重程度仍不得而知，讓全隊與球迷捏把冷汗。

更敏感的是，這起受傷事件就發生在《 ESPN 》權威記者查拉尼亞（ Shams Charania ）爆料後數小時。報導指出，字母哥與經紀人薩拉西斯（ Alex Saratsis） 已與球團高層展開對話，探討他「是否適合留在密爾瓦基，或尋求下一站」。

對此總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在賽前強硬闢謠，重申字母哥從未要求交易，「我要再說一次——這大概是第50次了，而且很明顯某家媒體還是不懂——Giannis從來沒有要求被交易。」瑞佛斯同時否認球隊曾與字母哥或其經紀人討論未來，「根本沒有任何對話。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥爆出與球隊商討未來後數小時，在比賽中無碰撞倒地。（圖／達志影像／美聯社）

比賽開始前，字母哥與總管霍斯特（ Jon Horst ）都未對報導作出回應，但隨著這次受傷，焦點瞬間轉向他的健康狀況。這位9屆全明星、2屆MVP現年30歲，依舊是聯盟最具破壞力的球員之一，本季繳出場均 30.6 分、10.7 籃板、6.4 助攻，命中率高達63.9%，是公鹿攻守核心。

運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）分析，字母哥受傷當下的反應看起來就像阿基里斯腱斷裂，但「動作機制」更像是小腿拉傷，球團隨後也宣布，當家一哥拉傷了右小腿。

