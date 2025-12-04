戴維斯回歸「旗子哥」受益大　熱火教頭狂讚18歲弗拉格成熟

▲戴維斯、弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠今（4）日在主場迎戰邁阿密熱火，賽前總教練奇德（Jason Kidd）談到戴維斯（Anthony Davis）回歸球場後，帶給18歲新秀弗拉格（Cooper Flagg）極大影響，「對手得把最好的防守者放在某個人身上，而大多數時候，那個人就是戴維斯，所以弗拉格會面對第二防線的球員。」

奇德說，「對弗拉格而言，在戴維斯身邊打球是一大優勢，他現在不必像球季初那樣包辦所有任務，控球、得分、防守、什麼都要做，雖然他不害怕承擔，但現在他有隊友能分擔了。」

戴維斯先前因小腿傷勢缺陣，如今已重返先發陣容，健康時的戴維斯依舊是隊上實力最頂尖的球員，18歲的弗拉格仍處於快速成長階段，而厄文（Kyrie Irving）因前十字韌帶傷勢預計要到2026年初才能回歸。

在戴維斯缺陣期間，弗拉格成為對手特別重點防守的主力對象，如今戴維斯回到場上，弗拉格將面對較次要的防守者，這可能有助於他的得分提升。

賽前熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）被問到對戴維斯與弗拉格的看法，他明確表達了對2人的欣賞，「我透過美國隊與他（戴維斯）熟識，我很喜歡他。」

史波斯卓說，「我認為他做事有方向、能帶來勝利，他擁有名人堂等級的天賦，他在攻防兩端都以正確方式打球，儘管他們（獨行俠）的戰績不算亮眼，但這支球隊在很多困難比賽中都咬得很緊，尤其是在達拉斯。」

談到弗拉格時，史波斯卓坦言他無法想像一名18歲球員能做到現在的事，「他就是非常成熟，甚至還沒滿19歲。」

史波斯卓表示，「我無法想像，如果我在18歲就進入NBA，我大概會一直刷數據、不會以正確方式打球，但他有很強的競爭心、照著隊形打法、以贏球為目標，要年輕球員做到這點非常不容易。」