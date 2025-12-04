保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

▲保羅本季回鍋快艇，雙方卻突然分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA控球之神保羅（Chris Paul）本季迎來生涯最後一舞，快艇昨（3）日卻突然宣布與他分道揚鑣，《洛杉磯時報》披露了內幕，指重返老東家的「CP3」曾直接點名批評隊友、教練團，甚至連籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）都沒有倖免。儘管他最後道歉，但消息人士坦言，「所有人都已經受夠了。」

關於保羅突然遭到快艇解約一事，美國多家媒體48小時內的報導都指向同一方向。《ESPN 》權威記者查拉尼亞（ Shams Charania ）表示，快艇認為保羅在試圖要求隊內每個人負起責任時，「已成為破壞性的存在」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前快艇最佳第6人威廉斯（Lou Williams）也透露，保羅對教練團「意見不少」，且他一向敢於當面指出問題。《The Athletic》記者莫瑞（ Law Murray ）則證實，與保羅分道揚鑣並非他本人主動，也不是由他發起的。

▲美媒披露，保羅曾直接點名批評隊友與教練，連總裁法蘭克都沒能倖免。（圖／達志影像／美聯社）

矛盾甚至升高至主帥魯伊（Tyronn Lue）與保羅已有數周沒有說話。查拉尼亞補充，保羅曾要求與魯伊會面、釐清誤會，但遭到拒絕。

至於40歲的保羅下一步會如何，答案恐怕更不明朗。《洛杉磯時報》記者透納（Broderick Turner）指出，保羅開季僅繳出場均2.9分、3.3助攻，加上外界對他強勢、要求嚴格的領導風格已有既定印象，當快艇正式放人後，「沒有球隊一定會出手簽下他」。

如今保羅只能靜待下一個機會，而快艇則在5勝16敗的低迷戰績下艱難前行，試圖走出這場動盪帶來的後續衝擊。

▲前快艇第六人威廉斯透露，保羅對教練團意見不少，引發外界議論。（圖／達志影像／美聯社）