前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

Former Piston and 2004 NBA Champion Elden Campbell passes away at the age of 57: https://t.co/EwQMmTMtKI pic.twitter.com/A8lfxlSjRW — Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

前NBA中鋒、曾在1990年代效力洛杉磯湖人的「Big Easy」坎貝爾（Elden Campbell）昨深夜傳出死訊，享年57歲。他的家屬證實此事，但未透露死因。這位身高211公分的禁區悍將是克萊姆森大學的傳奇得分王，也曾與歐尼爾（Shaquille O’Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）在湖人並肩作戰，生涯後期隨活塞於2004年奪下總冠軍。

坎貝爾出生於洛杉磯，高中時便展現籃球天賦，隨後前往克萊姆森大學發光發熱。他在1986至1990年間3度入選ACC年度陣容，並率隊連3年打進NCAA錦標賽。大四那季，他帶領球隊奪下校史唯一的ACC例行賽冠軍，更一路闖進甜蜜16強，最終在對康乃狄克大學的絕殺球下飲恨。

坎貝爾以1880分成為克萊姆森校史得分王，阻攻（334次）排名第2、籃板（836個）排名第8，留下許多無法抹滅的紀錄。前克萊姆森教頭埃利斯（Cliff Ellis）深感哀痛地說，「Elden是一位出色且樂於奉獻的人，他真正體現了克萊姆森的精神。」

▲前NBA中鋒坎貝爾逝世，享年57歲。（圖／翻攝自X／Detroit Pistons）

坎貝爾在1990年NBA選秀首輪被湖人選中，並於洛杉磯效力長達9個賽季，與布萊恩、歐尼爾曾同披戰袍。1996-97賽季，他場均14.9分，是湖人不可忽視的內線支柱。生涯年則出現在1999-2000賽季效力夏洛特黃蜂時，場均15.3分、9.4籃板。

雖然在湖人多年未能封王，但他在生涯後期於2003-04球季隨活塞奪下總冠軍，且正是擊敗前東家湖人。活塞隊在聲明中悼念他，「Elden是我們2004冠軍隊的重要一員，他的力量與技巧主宰禁區，他沉穩又溫暖的性格深受隊友、球迷與社區愛戴。」湖人隊也在社群寫下簡短卻深刻的一句，「安息吧，Big Easy。」

坎貝爾NBA生涯共出賽1044場，累積超過1萬分與1600次阻攻，場均10.3分、5.9籃板，是典型的長壽禁區悍將。他在2005年退役，結束15年職籃生涯。