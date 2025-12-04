運動雲

>

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

記者游郁香／綜合報導

前NBA中鋒、曾在1990年代效力洛杉磯湖人的「Big Easy」坎貝爾（Elden Campbell）昨深夜傳出死訊，享年57歲。他的家屬證實此事，但未透露死因。這位身高211公分的禁區悍將是克萊姆森大學的傳奇得分王，也曾與歐尼爾（Shaquille O’Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）在湖人並肩作戰，生涯後期隨活塞於2004年奪下總冠軍。

坎貝爾出生於洛杉磯，高中時便展現籃球天賦，隨後前往克萊姆森大學發光發熱。他在1986至1990年間3度入選ACC年度陣容，並率隊連3年打進NCAA錦標賽。大四那季，他帶領球隊奪下校史唯一的ACC例行賽冠軍，更一路闖進甜蜜16強，最終在對康乃狄克大學的絕殺球下飲恨。

坎貝爾以1880分成為克萊姆森校史得分王，阻攻（334次）排名第2、籃板（836個）排名第8，留下許多無法抹滅的紀錄。前克萊姆森教頭埃利斯（Cliff Ellis）深感哀痛地說，「Elden是一位出色且樂於奉獻的人，他真正體現了克萊姆森的精神。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼前NBA中鋒坎貝爾逝世，享年57歲。（圖／翻攝自X／Detroit Pistons）

▲前NBA中鋒坎貝爾逝世，享年57歲。（圖／翻攝自X／Detroit Pistons）

坎貝爾在1990年NBA選秀首輪被湖人選中，並於洛杉磯效力長達9個賽季，與布萊恩、歐尼爾曾同披戰袍。1996-97賽季，他場均14.9分，是湖人不可忽視的內線支柱。生涯年則出現在1999-2000賽季效力夏洛特黃蜂時，場均15.3分、9.4籃板。

雖然在湖人多年未能封王，但他在生涯後期於2003-04球季隨活塞奪下總冠軍，且正是擊敗前東家湖人。活塞隊在聲明中悼念他，「Elden是我們2004冠軍隊的重要一員，他的力量與技巧主宰禁區，他沉穩又溫暖的性格深受隊友、球迷與社區愛戴。」湖人隊也在社群寫下簡短卻深刻的一句，「安息吧，Big Easy。」

坎貝爾NBA生涯共出賽1044場，累積超過1萬分與1600次阻攻，場均10.3分、5.9籃板，是典型的長壽禁區悍將。他在2005年退役，結束15年職籃生涯。

關鍵字： NBAElden Campbell湖人Kobe BryantShaquille O’Neal活塞克萊姆森逝世

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

【最後的旅程】退休校長登玉山失聯4天 搜救隊吊掛遺體下山

熱門新聞

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

讀者回應

﻿

熱門新聞

1LA新地標！山本由伸朝聖超巨大自己

2喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」

3保羅離隊內幕曝！美媒：大家都受夠了

4前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲

5美媒評MLB十大爛約　達比修有入榜

最新新聞

1保羅按讚網友罵快艇貼文！表弟都不忍

2光芒700萬簽穆林斯補強中外野

3柳仲逸崩潰！怒控媳「飯店激戰男學生」

4魯伊回應保羅離隊　強調2人無心結

5尼克大橋挑釁綠衫軍板凳　主帥反讚

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

【真的會爆衝欸！】幫老婆檢查機車　一發動直接噴走XD

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366