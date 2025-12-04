字母哥將出走？ESPN爆已與公鹿啟動對話　教頭：他從沒要求交易

"So, here we go again. There have been no conversations. I want to make it clear... Giannis has never asked to be traded. Ever. I can't make that more clear."



Doc Rivers addresses the Giannis Antetokounmpo trade rumors ????



(via @LilySZhao)pic.twitter.com/izYtAI0yKv — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

在公鹿戰績跌到東區第11之際，圍繞「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的未來傳聞持續延燒，《ESPN》今（4）日爆料他與經紀人薩拉西斯（Alex Saratsis ）已與球團展開深度討論，內容直指他的長期規劃——續留密爾瓦基或轉往其他球隊，這些對話的結論將在「未來幾周」出爐。

Joining @KevinNegandhi on @SportsCenter for the latest on Giannis and the Bucks: pic.twitter.com/enhcODo3RZ — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

據悉，字母哥原本在季前對總管霍斯特（ Jon Horst ）與教頭瑞佛斯（Doc Rivers）規劃的奪冠藍圖深具信心，他也設定會觀察球隊前 25 場比賽，再判斷是否願意長期留下。然而目前 9 勝 13 敗、近 9 場吞 8 敗的崩盤走勢，已讓隊內與管理層明顯感到沮喪。

一位深知內情的消息人士更語帶沉重地說，如果球隊沒有戲劇性反轉，「字面上就是牆上已寫下結局」，暗示字母哥的離開恐成為必然結果。字母哥與公鹿討論的結果，將決定密爾瓦基是否會在當地時間 2 月 5 日交易截止日前，將他放入可交易名單。

▲字母哥傳出與公鹿就未來展開深度討論，外界高度關注是否會進入交易市場。（圖／達志影像／美聯社）

字母哥曾在休賽季探索「外部選項」，唯一保持開放態度的球隊就是紐約尼克，甚至曾給尼克一段「專屬談判期」。如今若公鹿啟動交易程序，預期將有多支球隊排隊競逐這位9屆全明星。字母哥在 2026 年 10 月 1 日可簽下一份 4 年 2.75 億美元的頂薪續約；若被交易，也可在半年後於新球隊簽下同等規模合約。

雖然字母哥曾在訓練營重申對密爾瓦基的承諾，但也坦言自己渴望總冠軍，並說「人性本來就會改變想法」，讓外界留下懸念。

▲教頭道格瑞佛斯再次澄清：字母哥從未要求交易。（圖／達志影像／美聯社）

在外界議論沸騰之際，公鹿教頭瑞佛斯今日明確闢謠，「所以，我們又來了……根本沒有任何對話。」他語氣更顯不滿地補充，「我再說一次——這大概是第50次了，而且很明顯某家媒體完全沒聽懂，Giannis從來沒有要求被交易。從來沒有。我不能再說得更清楚了。」

雖然公鹿火速滅火、信心喊話，但在戰績不振與合約選擇題的雙重壓力下，字母哥的下一步依舊牽動整個NBA版圖，未來幾周恐將成為全聯盟最受關注的焦點。