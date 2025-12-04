運動雲

>

字母哥將出走？ESPN爆已與公鹿啟動對話　教頭：他從沒要求交易

記者游郁香／綜合報導

在公鹿戰績跌到東區第11之際，圍繞「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的未來傳聞持續延燒，《ESPN》今（4）日爆料他與經紀人薩拉西斯（Alex Saratsis ）已與球團展開深度討論，內容直指他的長期規劃——續留密爾瓦基或轉往其他球隊，這些對話的結論將在「未來幾周」出爐。

據悉，字母哥原本在季前對總管霍斯特（ Jon Horst ）與教頭瑞佛斯（Doc Rivers）規劃的奪冠藍圖深具信心，他也設定會觀察球隊前 25 場比賽，再判斷是否願意長期留下。然而目前 9 勝 13 敗、近 9 場吞 8 敗的崩盤走勢，已讓隊內與管理層明顯感到沮喪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位深知內情的消息人士更語帶沉重地說，如果球隊沒有戲劇性反轉，「字面上就是牆上已寫下結局」，暗示字母哥的離開恐成為必然結果。字母哥與公鹿討論的結果，將決定密爾瓦基是否會在當地時間 2 月 5 日交易截止日前，將他放入可交易名單。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥傳出與公鹿就未來展開深度討論，外界高度關注是否會進入交易市場。（圖／達志影像／美聯社）

字母哥曾在休賽季探索「外部選項」，唯一保持開放態度的球隊就是紐約尼克，甚至曾給尼克一段「專屬談判期」。如今若公鹿啟動交易程序，預期將有多支球隊排隊競逐這位9屆全明星。字母哥在 2026 年 10 月 1 日可簽下一份 4 年 2.75 億美元的頂薪續約；若被交易，也可在半年後於新球隊簽下同等規模合約。

雖然字母哥曾在訓練營重申對密爾瓦基的承諾，但也坦言自己渴望總冠軍，並說「人性本來就會改變想法」，讓外界留下懸念。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲教頭道格瑞佛斯再次澄清：字母哥從未要求交易。（圖／達志影像／美聯社）

在外界議論沸騰之際，公鹿教頭瑞佛斯今日明確闢謠，「所以，我們又來了……根本沒有任何對話。」他語氣更顯不滿地補充，「我再說一次——這大概是第50次了，而且很明顯某家媒體完全沒聽懂，Giannis從來沒有要求被交易。從來沒有。我不能再說得更清楚了。」

雖然公鹿火速滅火、信心喊話，但在戰績不振與合約選擇題的雙重壓力下，字母哥的下一步依舊牽動整個NBA版圖，未來幾周恐將成為全聯盟最受關注的焦點。

關鍵字： NBA安戴托昆波字母哥公鹿Doc Rivers交易傳聞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

熱門新聞

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

讀者回應

﻿

熱門新聞

1LA新地標！山本由伸朝聖超巨大自己

2喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」

3保羅離隊內幕曝！美媒：大家都受夠了

4前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲

5美媒評MLB十大爛約　達比修有入榜

最新新聞

1保羅按讚網友罵快艇貼文！表弟都不忍

2光芒700萬簽穆林斯補強中外野

3柳仲逸崩潰！怒控媳「飯店激戰男學生」

4魯伊回應保羅離隊　強調2人無心結

5尼克大橋挑釁綠衫軍板凳　主帥反讚

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

【真的會爆衝欸！】幫老婆檢查機車　一發動直接噴走XD

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366