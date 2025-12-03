兄弟冬盟進化術！恰哥提醒張仁瑋修細節　楊祥禾調打擊機制與力量

▲楊祥禾。（圖／中職提供）

冬季聯盟進入倒數，各隊年輕球員把握賽事調整，三名中信兄弟野手楊祥禾、張仁瑋與張士綸本屆加入台灣山林隊，透過實戰檢視自身狀況，也針對技術細節逐步修正，希望在明年球季提升競爭力。

楊祥禾表示，本屆冬盟主要目標仍是提升身體素質與打擊能力，他說：「我沒有一定要打大支，但教練給我的期待，是我能做到那樣的選手。所以我盡全力，跟教練討論機制、力量該怎麼調整，這對我滿重要。」楊祥禾去年在一軍獲得不少出賽機會，更清楚自身缺點，他補充：「這兩年跟丹尼爾教練、詹姆斯教練和所有打擊教練一起努力，也包含重量訓練。今年冬盟覺得有進步，接下來要思考怎麼延續到明年。」

張仁瑋則透露近期最常被討論的，是出棒策略。他提到「恰哥」彭政閔的提醒：「恰哥跟我講，其實我的出棒選擇是好的，只是擊球方向、角度要再修正。他說沒關係，這就是經驗。知道這顆球是好的選擇，但除了做出正確選擇之外，要如何把它轉化成好的結果。。」

張士綸坦言，自己本階段表現較不穩定，但仍有收穫：「這段期間斷斷續續，沒有之前那麼穩定，但至少有看到成果。不過低潮也比較多，需要再調整。」面對兄弟隊內激烈競爭，他深知自己仍需進步，「畢竟是兄弟嘛，人才很多，以現階段的我，要在一軍生存還有一大段路要走，不能處於現狀，必須要突破。」

冬盟至 12 月 2 日止，三人皆累積一定出賽量。楊祥禾 11 場打擊率 .273、攻擊指數 0.878；張仁瑋 14 場打擊率 .260；張士綸出賽 12 場打擊率 .250。三位兄弟小將都希望將冬盟收穫轉化為明年球季的實際戰力，持續朝一軍站穩腳步前進。

