9戰8敗還輸爐主！字母哥幾乎刪光公鹿貼文　轉戰尼克傳聞再起

Giannis Antetokounmpo not only made this move to remove all Bucks-related content except 2021 championship and NBA Cup highlights on Twitter but also on Instagram. This will no doubt intensify trade rumors despite his 2023 contract extension committing him through 2027-28. https://t.co/Fpv0djppsw — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) December 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

公鹿前役敗給東區爐主巫師後，當家一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）突然在社群媒體大動作「清空」與公鹿相關的貼文，只留下 2021 年與去年 NBA 季中錦標賽奪冠的發文，個人簡介也「去除」所有公鹿字眼，甚至換上希臘國家隊的大頭照，引起各界關注。

公鹿近 9 戰吞下 8 敗，戰績滑落至 9 勝 13 敗，甚至慘輸給東區墊底的巫師，讓字母哥的沮喪情緒越來越明顯。他日前直言球隊必須放下個人目標，「只專注於勝利的心態與思維。」

值得注意的是，這並非字母哥首次因社群操作引發話題。今年 2 月，他曾發布一則帶有紅白配色的貼文又秒刪，引來球迷聯想他是否將轉戰熱火或公牛。這回他幾乎清光公鹿相關內容，動作更大，讓交易揣測瞬間升溫。

▲社群清空引爆外界揣測，字母哥刪光公鹿相關貼文僅留奪冠紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

今年稍早，他談到唐西奇（Luka Dončić）時曾語出驚人，「我希望Luka去湖人、約基奇（Nikola Jokic）去尼克……所有歐洲球星都該去大市場。」此話如今再度被拿出來討論。

《ESPN 》權威記者查拉尼亞（ Shams Charania） 曾報導，公鹿在休賽季收到包含尼克在內等多支球隊詢價。當時字母哥也被認為「若與公鹿分道揚鑣，會對紐約有興趣」。然而尼克接連網羅布里吉斯（Mikal Bridges）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等人後，幾乎耗盡未來選秀資產，追求字母哥的可能性大幅降低。

理論上，若尼克真的想出手，籌碼勢必包括布里吉斯、麥克布萊德（Miles McBride）以及多枚首輪籤。但在第2層硬上限限制下，薪資配平與操作空間都極度困難。

字母哥與公鹿的合約到 2027-28 賽季後才結束，最後一年為 6280 萬美元的球員選項。他目前並未提出交易要求，公鹿也沒有打算送走他的跡象。

▲公鹿近期陷入低潮，9戰吞8敗，戰績下滑至9勝13敗。（圖／達志影像／美聯社）

但他在 9 月媒體日的說法仍耐人尋味，「我想待在一支能讓我有機會爭冠的球隊。」自 2021 年奪冠後，公鹿再也沒有突破季後賽首輪。

2026 年 2 月 5 日（當地時間）為下一個交易截止日，如果球隊戰績沒有顯著改善，外界壓力勢必急遽升高。眼下，字母哥依舊穿著公鹿球衣，但公鹿管理層的時間已經開始倒數，他們必須迅速打造一支足以讓球隊回到競爭行列的陣容。