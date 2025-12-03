運動雲

>

9戰8敗還輸爐主！字母哥幾乎刪光公鹿貼文　轉戰尼克傳聞再起

記者游郁香／綜合報導

公鹿前役敗給東區爐主巫師後，當家一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）突然在社群媒體大動作「清空」與公鹿相關的貼文，只留下 2021 年與去年 NBA 季中錦標賽奪冠的發文，個人簡介也「去除」所有公鹿字眼，甚至換上希臘國家隊的大頭照，引起各界關注。

公鹿近 9 戰吞下 8 敗，戰績滑落至 9 勝 13 敗，甚至慘輸給東區墊底的巫師，讓字母哥的沮喪情緒越來越明顯。他日前直言球隊必須放下個人目標，「只專注於勝利的心態與思維。」

值得注意的是，這並非字母哥首次因社群操作引發話題。今年 2 月，他曾發布一則帶有紅白配色的貼文又秒刪，引來球迷聯想他是否將轉戰熱火或公牛。這回他幾乎清光公鹿相關內容，動作更大，讓交易揣測瞬間升溫。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲社群清空引爆外界揣測，字母哥刪光公鹿相關貼文僅留奪冠紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

今年稍早，他談到唐西奇（Luka Dončić）時曾語出驚人，「我希望Luka去湖人、約基奇（Nikola Jokic）去尼克……所有歐洲球星都該去大市場。」此話如今再度被拿出來討論。

《ESPN 》權威記者查拉尼亞（ Shams Charania） 曾報導，公鹿在休賽季收到包含尼克在內等多支球隊詢價。當時字母哥也被認為「若與公鹿分道揚鑣，會對紐約有興趣」。然而尼克接連網羅布里吉斯（Mikal Bridges）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等人後，幾乎耗盡未來選秀資產，追求字母哥的可能性大幅降低。

理論上，若尼克真的想出手，籌碼勢必包括布里吉斯、麥克布萊德（Miles McBride）以及多枚首輪籤。但在第2層硬上限限制下，薪資配平與操作空間都極度困難。

字母哥與公鹿的合約到 2027-28 賽季後才結束，最後一年為 6280 萬美元的球員選項。他目前並未提出交易要求，公鹿也沒有打算送走他的跡象。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿近期陷入低潮，9戰吞8敗，戰績下滑至9勝13敗。（圖／達志影像／美聯社）

但他在 9 月媒體日的說法仍耐人尋味，「我想待在一支能讓我有機會爭冠的球隊。」自 2021 年奪冠後，公鹿再也沒有突破季後賽首輪。

2026 年 2 月 5 日（當地時間）為下一個交易截止日，如果球隊戰績沒有顯著改善，外界壓力勢必急遽升高。眼下，字母哥依舊穿著公鹿球衣，但公鹿管理層的時間已經開始倒數，他們必須迅速打造一支足以讓球隊回到競爭行列的陣容。

關鍵字： NBA安戴托昆波公鹿尼克交易傳聞

﻿

