37歲義大利高砲塔宣布退休　加里納利2度重傷16年NBA生涯告終

記者游郁香／綜合報導

在NBA征戰16年的義大利前鋒加里納利（Danilo Gallinari）正式宣布高掛球鞋，這位昔日被寄予厚望的歐洲射手，今（3）日宣布結束籃球生涯。現年37歲的他曾在聯盟輾轉多隊，生涯累計1萬1607分，是NBA史上得分最高的義大利球員。

加里納利在2008年以第6順位被尼克選中，開啟他的NBA旅程。他生涯共出賽14季，另外兩季因前十字韌帶撕裂整季報銷，傷病始終伴隨著他的職業生涯，但這沒有阻止他成為聯盟最具威脅性的「高砲塔」之一。他的父親維託里奧・加里納利（Vittorio Gallinari）是NBA名帥丹東尼（Mike D’Antoni）的昔日隊友，讓他從小便浸泡在濃厚的籃球文化之中。

值得一提的是，加里納利是NBA史上選秀順位第2高的義大利球員，僅次於狀元巴尼亞尼（Andrea Bargnani）。他在尼克初露頭角，成為球隊在2010年自由市場補強前的重要年輕拼圖；2011年，他成了「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）重磅交易的一部分，被送往丹佛後迎來另一段高峰，他是金塊2012-13賽季締造57勝的重要成員，卻在例行賽尾聲撕裂前十字韌帶。

▲義大利射手加里納利宣布退休。（圖／CFP，下同）

加里納利生涯僅有一季缺席場次不到10場，他兩度因前十字韌帶撕裂而報銷，菜鳥季也因背傷幾乎整季高掛免戰牌。然而健康時的他火力驚人，身高6呎10吋（約208公分）卻相當善於投射，累積1456顆三分球，排名史上所有身高達6呎10吋球員中的第6。2021年在老鷹，他更成為史上少數替補飆進至少10記三分的球員之一。

他那一季隨老鷹闖進東區決賽，是個人生涯唯一一次踏進分區決賽大門。近年在NBA轉戰塞爾提克、巫師、活塞與公鹿，最後一場NBA比賽則停留在2024年季後賽首輪，公鹿對溜馬的第6戰。去年夏天，他亦在波多黎各聯賽奪冠並拿下FMVP，在不同舞台上替自己的籃球生涯寫下完美結尾。