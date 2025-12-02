運動雲

「小叮噹」陳頌恩強勢救援投打貢獻　善化12比7收關鍵勝

▲陳頌恩兩度登板投打貢獻。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兩支尚未開胡的球隊今（2）日交手，高中鋁棒聯賽由善化高中對上嘉義高中。善化在前兩局攻下 7 分，但 4 局上遭嘉中追成 7 比 7 平手，隨後再將先發投手陳頌恩換回投手丘止血，並於 4 局下灌進 5 分掌握戰局，終場以 12 比 7 拿下分組重要一勝。

善化開局火力兇猛，前兩局攻下 7 分，但嘉中展現韌性，3 局上追回 3 分，4 局上則靠著保送、安打及不死三振不斷攻占壘包，將比數追平。此時善化決定讓先發兩局後改守一壘的陳頌恩再度登板，成功止住失分。

善化在 4 局下立刻還以顏色，劉允奡、劉彥宸敲安加上觸身球形成滿壘，李東霖、朱祐辰、陳頌恩、鄭崴懋接連敲安，一口氣攻下 5 分，重新掌控比賽節奏。

總教練陳舜松表示，原本以 7 比 0 領先，希望保留陳頌恩，讓高二投手群分擔局數，但在嘉中猛烈反撲後，立刻將陳頌恩換回投手丘，「我們有預先想到這種狀況，所以沒有把他換出場，而是改守一壘。」

高二的陳頌恩此役兩度登板，共投 4 局無失分拿下勝投，打擊也有三壘安打與二壘安打各一支，投打表現全面。陳舜松表示，他直球與變化球水準接近，且來自忠孝國中，具備大賽經驗。

陳頌恩說，前兩局還在調整狀況，所幸隊友火力支援壓力較小，也有心理準備可能再回到投手丘。他表示前面球路被掌握，因此改以直球搶好球數。

擁有泰雅族父親、排灣族母親的陳頌恩，綽號「小叮噹」，去年以野手身份報名鋁棒聯賽。他透露國三打完硬式聯賽後手部受傷，休息一年半，高一專心打擊，高二才重返投手丘，希望能找回國中時最快 135 公里球速。

善化本屆清一色由一、二年級生組成沒有高三學長。陳舜松說，這場勝利對晉級相當重要，「善化已經很久沒有打進 8 強，希望能努力拚到最後一天。」

關鍵字： 高中鋁棒善化高中嘉義高中陳頌恩高中棒球

