湖人7連勝中止！主帥瑞迪克無奈引用《怪物奇兵》形容

▲湖人瑞迪克。（圖／路透）

▲瑞迪克。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人昨（2）日以108比125不敵鳳凰城太陽，吞下近期7連勝後的首場敗仗，湖人首節與對手戰成31比31，但此後遭太陽以94比77壓制，整體內容與過去連勝期間判若2隊，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後以電影《怪物奇兵》形容這場令人錯愕的表現。

瑞迪克坦言，球隊在密集賽程下狀態出現明顯落差，「可能是4天打3戰造成的腦霧吧，我不記得自己什麼時候談過要採取繞下防守，而吉勒斯比（Collin Gillespie）在投三分、歐尼爾（Royce O’Neale）也在投三分，我真的不懂，這整件事很怪。」

他接著說，「這就像電影（怪物奇兵）裡魔爪隊奪走球員能力一樣，你平常熟悉的那些你執教過的人，突然完全不像自己，什麼都做不出來，真的很奇怪。」

湖人此役最大問題出在失誤，全場發生21次，比太陽的11次多出近一倍，並讓對手藉此攻下32分，其中包含28分的快攻得分。唐西奇（Luka Dončić）一人便出現9次失誤，是球隊輸球的重要主因之一。

▲湖人唐西奇。（圖／路透）

▲唐西奇此役出現9次失誤。（圖／路透）

唐西奇賽後也坦率承擔責任，「是我的錯，我不應該在一場比賽出現9次失誤。」他表示，「第2節的時候，我原本應該果斷出手投籃，但我卻想著要讓隊友參與進攻，無論如何，我都不應該有9次失誤。」

湖人半場以52比66落後，整個下半場從未把分差縮小到個位數，雖然多次看似要拉出一波攻勢，但瑞迪克坦言在場上修正錯誤的難度相當高。

「籃球之神會獎賞你，也會懲罰你。」瑞迪克說，「在那些我們原本有機會獲得回報的瞬間，我們卻沒有做到應做的事情，就會受到懲罰，而且這不是只有某一個時間點，而是貫穿整場比賽。」

關鍵字： NBA洛杉磯湖人瑞迪克唐西奇

