田子杰開轟助海洋擊敗山林　台灣內戰告捷、暫居第二力拚冠軍

▲田子杰。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞洲冬季聯盟進入最後一週賽程，首戰由台灣山林與台灣海洋上演內戰，最終海洋以 5 比 2 奪勝。目前台灣海洋累計 8 勝 6 敗，單獨位居第二，落後榜首日本社會人 3.5 場勝差，並領先第三名日職聯隊 0.5 場。季後賽將於本週末開打，全力爭取歷年來中職球隊的第二座冠軍。

台灣海洋在 3 局上展開猛攻，田子杰面對山林先發投手盧孟揚率先開轟，替球隊突破僵局。隨後顏郁軒選到保送，林培緯、高捷連續安打再添 2 分。山林換上第二任投手王伯洋後，仍被陳愷佑敲出長打，海洋單局灌進 5 分奠定勝基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山林隊在 5 局下靠徐博瑋的適時安打追回 1 分；8 局下張士綸、張仁瑋連續安打，許賀捷再補上 1 分打點，將比數追至 2 比 5。

海洋此役動用 6 名投手。王柏傑先發 4.1 局，被敲 5 安並投出 2 次三振，失 1 分；邱立璿中繼 1.2 局無失分；鄭澔投 0.2 局，投出 2 次保送並有 1 次三振，林原裕關鍵時刻化解失分危機。王偉軒 1 局失 1 分，韋宏亮最後 1 局投出 3 上 3 下。田子杰單場雙安、包含 1 發陽春砲，表現亮眼獲選單場 MVP。