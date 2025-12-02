統一獅5年長約留林岱安有望本周明朗　尚在等待蘇智傑回應

▲林岱安。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職今年共有3位球員提出國內 FA，其中黃子鵬已確定從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，另兩位統一獅好手林岱安與蘇智傑則尚未拍板。統一獅已向兩人提出合約，領隊蘇泰安表示，林岱安預計於本週回覆，蘇智傑則同樣在等待答覆中。

林岱安曾兩度奪下捕手金手套（2019、2021），2021年也入選最佳十人，是聯盟頂尖捕手之一。他在 2021 年獲獎後與統一獅簽下 3 年複數年合約，內容包含 2022 年月薪 33 萬、2023 年 37 萬、2024 年 40 萬，今年則為 36 萬，屬於 A 級自由球員。他本季一軍出賽 70 場，共 207 打數敲出 43 支安打、包含 5 發全壘打，打擊率 0.208，並在捕手位置累積 69 場守備紀錄。

林岱安在 FA 市場討論度高，據了解，富邦悍將已端出至少 5 年長約搶人，台鋼雄鷹等隊也曾表達興趣，而統一獅同樣積極留人。蘇泰安上週受訪時便透露，「已正式提出 5 年複數年長約，展現誠意與保障。」獅隊上週已與林岱安深入討論，但他也收到其他球隊的報價，目前仍在評估之中。

蘇智傑本季月薪為 63 萬元，年薪約 756 萬元，亦為 A 級自由球員。31 歲的他本季出賽 70 場，打擊率 .252，並敲出 5 發全壘打。統一獅同樣為他提出複數年合約，但蘇智傑選擇投入市場測試身價，目前球團仍在等待回覆。

對於兩名 FA 好手是否續留，蘇泰安 2 日受訪表示：「岱安有說本週會回覆，智傑我們也在等他的回應。」