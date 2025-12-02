運動雲

韓職四冠王MVP身價上看4000萬美元　龐塞傳將簽3年大約回大聯盟

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

儘管過去僅有 20 場大聯盟出賽，但本季在韓職（KBO）大放異彩的前韓華洋投龐塞（Cody Ponce），如今被美媒點名極可能「華麗回歸」大聯盟。《The Athletic》預估，他有機會拿到 3 年 4000 萬美元（約台幣 13 億）的合約，甚至不排除 2 年 3600 萬美元的替代方案，讓外界再次聚焦所謂的「KBO留學效應」。

大聯盟官網點名，舊金山巨人、聖地牙哥教士等隊都有可能成為龐塞的落腳點，原因除了美國整體面臨先發投手荒之外，本季龐塞在韓職的壓倒性表現也讓他成為市場上的熱門標的。

龐塞過去在大聯盟的資歷並不亮眼，2020至2021年效力海盜期間僅出賽20場、累計55.1局，繳出1勝7敗、防禦率 5.86 的成績。轉往日本後也未打出令人驚豔的數據。然而今年加盟韓華後，他整季健康出賽，不僅拿下 17 勝、防禦率 1.89、勝率 94.4％ 及 252 次三振「四冠王」，也是球隊前進韓國大賽的重要推手，更順勢奪下年度 MVP。

大聯盟分析指出，龐塞的進化相當明顯，包括直球球速比在美國時快了約 2 英里（約 3 公里）、並成功加入新的指叉球（Splitter），讓他的三振能力更上一層樓，也讓各隊對他的「可持續性」更有信心。

報導更將他的案例與過去的「逆輸出代表」凱利（Merrill Kelly）、費迪（Eric Fedde）相提並論，認為 KBO 旅外成功的前例讓新一波回鍋 MLB 的選手能獲得更好的待遇，不必像前輩們一樣背負偏見。

值得一提的是，龐塞在球季結束後仍留在大田等待妻子生產，女兒在11月7日出生。他之後也陪著家人留在韓國，參加多場頒獎典禮，但在上月30日突然取消後續行程，僅帶著愛犬返美，妻子與女兒則暫時留在韓國休養。韓媒當時就預測可能於談新球隊有關。此外，韓華的另一洋投、曾效力富邦悍將的瑞恩，近期也傳出好消息，與太空人簽約確定重返美職。

﻿

