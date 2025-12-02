舒瓦伯太搶手！多支球隊搶簽 大都會、紅襪都想要

▲費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

多家美國媒體報導，自由市場上最受矚目的重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），吸引多隊激烈競逐。以尋求續約的費城人為首，包含大都會、紅襪與紅人都加入搶人行列。

舒瓦伯過去四年在費城人隊合計擊出187支全壘打、434分打點；今年更敲出56轟、132打點，奪下國聯全壘打王與打點王兩冠。在 MVP 票選中也僅次於道奇的大谷翔平，市場行情再度飆升，使得費城人將續約視為休賽季首要目標之一。

同分區的大都會也加入戰局，因為補強舒瓦伯的同時，也能削弱競爭對手的戰力，可說是一舉兩得。若球隊給出複數年合約，可能使同為守備負擔較重、預期將專職 DH 的自由球員阿隆索（Pete Alonso）難以共存，甚至有可能引發阿隆索離隊的後續效應。

從兩人職涯累積 bWAR 來看，阿隆索（23.3）領先舒瓦伯（19.9）；但在 fWAR 部分則是舒瓦伯（21.8）反超阿隆索（20.8），兩人實力難分高下。

紅襪也被認為參與競爭，作為補強火力的重要一環。舒瓦伯在2021年短暫效力波士頓期間深受球迷喜愛，被視為能協助球隊重返季後賽、甚至挑戰世界大賽的重要拼圖。

根據MLB Network記者莫羅西（Jon Morosi）指出，舒瓦伯有望在8日（台灣時間9日）開幕的冬季會議期間敲定一份大型合約。外界也關注這樁熱門爭奪戰是否會提前落幕。