運動雲

>

舒瓦伯太搶手！多支球隊搶簽 大都會、紅襪都想要

▲費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

多家美國媒體報導，自由市場上最受矚目的重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），吸引多隊激烈競逐。以尋求續約的費城人為首，包含大都會、紅襪與紅人都加入搶人行列。

舒瓦伯過去四年在費城人隊合計擊出187支全壘打、434分打點；今年更敲出56轟、132打點，奪下國聯全壘打王與打點王兩冠。在 MVP 票選中也僅次於道奇的大谷翔平，市場行情再度飆升，使得費城人將續約視為休賽季首要目標之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同分區的大都會也加入戰局，因為補強舒瓦伯的同時，也能削弱競爭對手的戰力，可說是一舉兩得。若球隊給出複數年合約，可能使同為守備負擔較重、預期將專職 DH 的自由球員阿隆索（Pete Alonso）難以共存，甚至有可能引發阿隆索離隊的後續效應。

從兩人職涯累積 bWAR 來看，阿隆索（23.3）領先舒瓦伯（19.9）；但在 fWAR 部分則是舒瓦伯（21.8）反超阿隆索（20.8），兩人實力難分高下。

紅襪也被認為參與競爭，作為補強火力的重要一環。舒瓦伯在2021年短暫效力波士頓期間深受球迷喜愛，被視為能協助球隊重返季後賽、甚至挑戰世界大賽的重要拼圖。

根據MLB Network記者莫羅西（Jon Morosi）指出，舒瓦伯有望在8日（台灣時間9日）開幕的冬季會議期間敲定一份大型合約。外界也關注這樁熱門爭奪戰是否會提前落幕。

關鍵字： 舒瓦伯自由市場費城人大都會紅襪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

巨人退出今井達也競逐！各隊加速行動、12月上旬有望定案

巨人退出今井達也競逐！各隊加速行動、12月上旬有望定案

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

當你好不容易出國旅行　但又體力不支的時候

熱門新聞

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

2村上宗隆行情飆！洋基、藍鳥激烈爭奪

3罰錯人被沒收2分　圖齊要裁判負責

4山本由伸球種升級　數據證明更強了

5大谷效應！WBC門票喊到50萬日圓

最新新聞

1台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

2韓職四冠王MVP身價上看4000萬美元

3渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

4舒瓦伯太搶手！4隊搶簽重砲

5樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

教育部108學年小學籃球聯賽 台北北投77：0完封桃園南勢

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366