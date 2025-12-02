運動雲

>

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊王牌山本由伸今年展現宰制級表現，不僅在世界大賽扛下關鍵角色，最終奪下WS MVP，更成功助隊完成世界冠軍連霸。整季下來，他是隊上唯一完整走完先發輪值的投手，30場登板繳出12勝8敗、防禦率2.49，在國家聯盟賽揚獎票選中名列第3名。MLB進階數據網站《Baseball Savant》也特別解析他大幅進化的關鍵。

山本今年共使用四縫線、指叉球、曲球、卡特球、伸卡、滑球等六種武器，對手打擊率僅 0.183，全聯盟最佳。更令人驚訝的是，他所有球種的被打擊率都比去年更低，其中主武器三球種進步幅度最明顯：

[廣告]請繼續往下閱讀...

• 四縫線：從 .266 → .194

• 指叉球：.170 → .146

• 曲球：.214 → .195

三球種的揮空率也全面提升，被形容已達到「魔球等級」。

9月狀態更是爆棚，4場先發投出防禦率0.67、被打擊率.081、WHIP 0.67，拿下生涯第2次月間最佳投手。進入季後賽，他6場出賽摘下5勝1敗、防禦率1.45，徹底扮演道奇後半段的支柱。

值得關注的是山本的球速與配球變化， 9、10月四縫線均速高達 96.3、96.2英里（約155–154.8公里），是他全年唯二達到96英里以上的月份，體能完全沒有下滑跡象。

他的四縫線全年均速95.4英里，較去年僅下修0.1英里，但曲球均速從78.0英里降到76.8英里（約123.6公里），兩球種的球速差達近30公里，對打者製造更強烈的緩急壓迫感。

接下來外界最關心的是，山本會不會參加明年3月的世界棒球經典賽（WBC）？若以完整狀態迎接下個賽季，他的第三年可能達成更高成就，外界也開始討論，「他會是史上第一位獲得賽揚獎的日本投手嗎？」

關鍵字： 標籤:山本由伸道奇世界大賽賽揚獎WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

巨人退出今井達也競逐！各隊加速行動、12月上旬有望定案

巨人退出今井達也競逐！各隊加速行動、12月上旬有望定案

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

陳漢典求生欲超強　曾子余聽到蜜月很緊張(?

熱門新聞

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

2村上宗隆行情飆！洋基、藍鳥激烈爭奪

3罰錯人被沒收2分　圖齊要裁判負責

4山本由伸球種升級　數據證明更強了

5大谷效應！WBC門票喊到50萬日圓

最新新聞

1台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

2韓職四冠王MVP身價上看4000萬美元

3渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

4舒瓦伯太搶手！4隊搶簽重砲

5樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

教育部108學年小學籃球聯賽 台北北投77：0完封桃園南勢

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366