山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊王牌山本由伸今年展現宰制級表現，不僅在世界大賽扛下關鍵角色，最終奪下WS MVP，更成功助隊完成世界冠軍連霸。整季下來，他是隊上唯一完整走完先發輪值的投手，30場登板繳出12勝8敗、防禦率2.49，在國家聯盟賽揚獎票選中名列第3名。MLB進階數據網站《Baseball Savant》也特別解析他大幅進化的關鍵。

山本今年共使用四縫線、指叉球、曲球、卡特球、伸卡、滑球等六種武器，對手打擊率僅 0.183，全聯盟最佳。更令人驚訝的是，他所有球種的被打擊率都比去年更低，其中主武器三球種進步幅度最明顯：

• 四縫線：從 .266 → .194

• 指叉球：.170 → .146

• 曲球：.214 → .195

三球種的揮空率也全面提升，被形容已達到「魔球等級」。

9月狀態更是爆棚，4場先發投出防禦率0.67、被打擊率.081、WHIP 0.67，拿下生涯第2次月間最佳投手。進入季後賽，他6場出賽摘下5勝1敗、防禦率1.45，徹底扮演道奇後半段的支柱。

值得關注的是山本的球速與配球變化， 9、10月四縫線均速高達 96.3、96.2英里（約155–154.8公里），是他全年唯二達到96英里以上的月份，體能完全沒有下滑跡象。

他的四縫線全年均速95.4英里，較去年僅下修0.1英里，但曲球均速從78.0英里降到76.8英里（約123.6公里），兩球種的球速差達近30公里，對打者製造更強烈的緩急壓迫感。

接下來外界最關心的是，山本會不會參加明年3月的世界棒球經典賽（WBC）？若以完整狀態迎接下個賽季，他的第三年可能達成更高成就，外界也開始討論，「他會是史上第一位獲得賽揚獎的日本投手嗎？」