運動雲

>

楊泯貽關懷盃捐款感動王勝偉　談後藤光尊溝通式教練風格沒壓力

▲楊泯貽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲楊泯貽、王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

楊泯貽今年首次來到花蓮參與關懷盃，雖然不是原住民，但仍特地到場並捐款支持，讓剛卸任理事長的王勝偉相當感動。楊泯貽笑說，自己從國小時期就看著王勝偉的游擊守備成長，是心中的偶像，如今成為隊友後，更把握機會向他請益。

談起對關懷盃的印象，楊泯貽表示，小時候沒有參加的機會，但從外界的角度來看，覺得賽事非常棒，「職棒球員跟小朋友一起參加，有一種傳承的感覺，是很有特色的比賽。」他認為，東部原住民孩子的比賽氛圍與西部不同，小選手能近距離看到球星，也像看到小時候的自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊泯貽透露，從國小三年級就開始看王勝偉的守備，「他的守備、腳步移動、對比賽的反應都很頂尖。」進入職棒後成為隊友，才真正理解王勝偉的成功來自高度的自我要求，「不管在球場上或私底下都是一樣的。」

回顧自己本季在富邦的守備，楊泯貽說仍在進步，「穩定性比較好，不會大起大落。職棒是一個很長的賽季，季末體力有時會力不從心，這些還在學習中，也向勝偉學長學習。」他提到，王勝偉很重視身體素質，提醒他休賽季要多強化，也必須維持固定作息。飲食上自己也盡量選擇健康、負擔較小的食物。

談到即將接任一軍的後藤光尊教練，楊泯貽直呼非常喜歡他的風格，「你跟他講的東西，他都會給你一個想法，但不會要求你一定要照他的方式。他是用溝通找到最適合你的方式，跟他相處沒有壓力。」

秋訓期間，後藤在打擊與守備上給了他許多指導，也與他討論明年的目標及休季的課題。「他讓我在球場上更清楚每個時間點要做什麼。」楊泯貽說，後藤強調選手要先自行思考並找出問題，「等遇到挫折或卡關，再去找教練討論。他教會我們要有自己的想法，因為最後還是要靠自己。」

關鍵字： 標籤:楊泯貽王勝偉關懷盃原住民後藤光尊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

巨人退出今井達也競逐！各隊加速行動、12月上旬有望定案

巨人退出今井達也競逐！各隊加速行動、12月上旬有望定案

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

王維中重返韓職？傳樂天巨人列「亞援」討論名單中

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

熱門新聞

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

2村上宗隆行情飆！洋基、藍鳥激烈爭奪

3罰錯人被沒收2分　圖齊要裁判負責

4山本由伸球種升級　數據證明更強了

5大谷效應！WBC門票喊到50萬日圓

最新新聞

1台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

2韓職四冠王MVP身價上看4000萬美元

3渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

4舒瓦伯太搶手！4隊搶簽重砲

5樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

教育部108學年小學籃球聯賽 台北北投77：0完封桃園南勢

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366