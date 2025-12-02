楊泯貽關懷盃捐款感動王勝偉　談後藤光尊溝通式教練風格沒壓力

▲楊泯貽、王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

楊泯貽今年首次來到花蓮參與關懷盃，雖然不是原住民，但仍特地到場並捐款支持，讓剛卸任理事長的王勝偉相當感動。楊泯貽笑說，自己從國小時期就看著王勝偉的游擊守備成長，是心中的偶像，如今成為隊友後，更把握機會向他請益。

談起對關懷盃的印象，楊泯貽表示，小時候沒有參加的機會，但從外界的角度來看，覺得賽事非常棒，「職棒球員跟小朋友一起參加，有一種傳承的感覺，是很有特色的比賽。」他認為，東部原住民孩子的比賽氛圍與西部不同，小選手能近距離看到球星，也像看到小時候的自己。

楊泯貽透露，從國小三年級就開始看王勝偉的守備，「他的守備、腳步移動、對比賽的反應都很頂尖。」進入職棒後成為隊友，才真正理解王勝偉的成功來自高度的自我要求，「不管在球場上或私底下都是一樣的。」

回顧自己本季在富邦的守備，楊泯貽說仍在進步，「穩定性比較好，不會大起大落。職棒是一個很長的賽季，季末體力有時會力不從心，這些還在學習中，也向勝偉學長學習。」他提到，王勝偉很重視身體素質，提醒他休賽季要多強化，也必須維持固定作息。飲食上自己也盡量選擇健康、負擔較小的食物。

談到即將接任一軍的後藤光尊教練，楊泯貽直呼非常喜歡他的風格，「你跟他講的東西，他都會給你一個想法，但不會要求你一定要照他的方式。他是用溝通找到最適合你的方式，跟他相處沒有壓力。」

秋訓期間，後藤在打擊與守備上給了他許多指導，也與他討論明年的目標及休季的課題。「他讓我在球場上更清楚每個時間點要做什麼。」楊泯貽說，後藤強調選手要先自行思考並找出問題，「等遇到挫折或卡關，再去找教練討論。他教會我們要有自己的想法，因為最後還是要靠自己。」