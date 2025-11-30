林子偉首度現身關懷盃　鼓勵外甥鄧佑安：把目標放遠

▲林子偉與外甥鄧佑安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

前金國中游擊新星鄧佑安，今年在關懷盃賽場吸引不少關注，他不只展現靈活守備與成熟球感，更因為他的舅舅正是前中華隊內野手林子偉，讓他在基層舞台上備受期待。

▲林子偉與前金國中。（圖／記者楊舒帆攝）

前金國中總教練郭嘉文剛好是林子偉的忠孝國中同學，也在鄧佑安還在鼓山國小時就曾指導過他，他笑說：「佑安有原住民的天份，身材雖小，但協調性很好，守備流暢、傳球速度快。明年會是我們主力游擊手，二、三、游他都能守。」

至於投球，郭嘉文坦言球速不算快，但控球扎實、變化球不錯；不過國中內部競爭大，他也不忘提醒愛徒：「要努力才有機會。」

鄧佑安談到比賽時露出純真又有點倔強的笑容，「打擊還可以啦，我比較喜歡投球。關鍵時刻三振對手很爽！」守備方面，他更直言舅舅是最大啟發，「我有學他守備的動作、傳球方式，他很穩、很多美技。」去年桃園盃，林子偉也曾到場看他出賽。

至於未來目標，他毫不猶豫回答：「想當職棒選手！」偶像則是大谷翔平，投球方面也立下明確目標，希望國中畢業前球速能提升到130公里。

舅舅林子偉今年首度現身關懷盃，他坦言自己以前從沒機會參與，「以前學長都說關懷盃很值得來看看，今年剛好有時間，就想說一定要來。」他笑說若明年賽事時程能配合，「會特地把行程空下來，至少來看兩天。」

是否特別關注外甥的比賽？林子偉說：「去年在桃園盃看過一次，今年比較少看，因為他國中後有自己的想法。我只跟他說，如果你有目標，就往目標走，不要把目標放得太小，要看到更遠的地方。」