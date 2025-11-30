黑豹旗／中信伍立辰開球嘉賓現身決賽　分享日職歐力士秋訓心得

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，中信兄弟投手伍立辰為冠軍戰開球 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者胡冠辰／新北報導

2025黑豹旗冠軍戰今（30日）於新莊棒球場火熱開打，桃園市平鎮高中對決宜蘭縣羅東高工，中信兄弟年輕投手伍立辰受邀擔任開球嘉賓；結束歐力士猛牛的秋訓返台後，賽前他也分享這段近半個月的海外自主增強之旅，直言「學到很多台灣沒接觸過的訓練模式」。

伍立辰與林暉盛、陳冠穎、王奕凱於11月初隨兄弟安排赴日進行16天的完整秋訓，主要與歐力士投手群共同訓練；談起心得，他點出最大的收穫，就是接觸到更系統化、強調柔軟度與關節活動度的訓練方式。

「日本投手給人印象就是身體很柔軟，他們有很多提升活動度的訓練，在台灣比較少接觸，」伍立辰說，「像是利用木棍、配合一些擴張髖關節角度的姿勢，讓關節角度變大，但不是一味模仿，要衡量自己的身體狀況，不然剛開始做其實滿吃力的。」

儘管語言不通，日本球員仍熱情協助赴訓台將，「我們做不熟悉的動作時，他們都會用比手畫腳教我們，」伍立辰說。

此次歐力士秋訓採移地訓練，在愛知地區進行；雖然不像球團主基地擁有完整重量訓練設備，但伍立辰認為環境依然令人印象深刻，「他們有非常大的室內練習場，甚至可以在室內進行外野練習，都練的到。」

2025賽季，伍立辰在一軍出賽23場，投25.1局被敲18安，防禦率2.84；對整季表現，他給自己「70分」評價：「上半季有成功登上一軍舞台，但中段沒維持好身體狀態，出現些許手部不舒服，以後要讓身體更強壯，才有能力應付整個球季。」