健康成關鍵！洋基簽前小熊投手艾瑞斯　春訓拚牛棚生機

▲艾瑞斯（Michael Arias）。（圖／翻攝自X／mlbtraderumors）



記者胡冠辰／綜合報導

美東豪門紐約洋基近日展開補強布局，球團最新動作是與前芝加哥小熊投手、游擊手出身的艾瑞斯（Michael Aries）達成小聯盟合約，盼為投手陣容注入潛力新血。

The Yankees have re-signed recently non-tendered RHP Michael Arias to a minor league contract and assigned him to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Welcome back, Michael! #MichaelArias #RepBX pic.twitter.com/gRCRYG6Rhu [廣告]請繼續往下閱讀... November 28, 2025

現年24歲的艾瑞斯原為藍鳥簽下的內野手，後在小熊體系內被轉型為投手；他因傷困擾，2025年僅累積29.2局，並在4個層級間升降，如今洋基給予他春訓邀請，只要健康恢復良好，就有機會爭取更多上場空間。

艾瑞斯職業生涯累積182局投球，累計4.25ERA、27.7%三振率與 16.5%保送率；小熊曾將其納入40人名單避免被Rule 5選走，但最終仍以現金交易送至洋基。

洋基近期專注於鞏固牛棚戰力，陸續重新簽回希爾（Tom Hill）、亞布羅（Ryan Yarbraugh），同時被傳出有意與曾在索托（Juan Soto）交易中送出的金恩（Michael King）重聚。

此外，洋基也將威廉斯（Devin Williams）、┌貝德納（David Bednar）等強力後援納入考量。其中貝德納在交易大限加盟後表現穩定，已成功接任終結者角色。

對艾瑞斯而言，恢復健康是首要課題；洋基牛棚目前尚未形成壓倒性主力，若他能在春訓繳出亮眼表現，仍不乏一圓大聯盟夢的可能性。