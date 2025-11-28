桃市府攜手樂天桃猿球場寵物樂園　HappyHour即起限時免費開放

▲桃園市府與中職樂天桃猿攜手合作，打造全台首座國際棒球寵物友善專區，即日起推出期間限定Happy Hour，「戶外毛孩跑跳區」限時免費開放。（圖／桃市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府與中華職棒樂天桃猿攜手合作，打造全台首座國際棒球場寵物友善專區，今年8月底正式啟用後，締造賽季期間專區票房秒殺，廣獲好評迴響；為擴大市民服務及毛小孩福利，即日起推出期間限定Happy Hour，「戶外毛孩跑跳區」限時免費開放，飼主及毛小孩經現場工作人員安排即可入場體驗。

▲桃市府與樂天桃猿合作打造全台首座國際棒球寵物友善專區，即日起推出期間限定Happy Hour，可讓毛小孩盡情玩耍。（圖／桃市府農業局提供）

農業局長陳冠義表示，市府持續推動寵物友善城市，與樂天桃猿合作打造的棒球場寵物樂園是全台創舉，整體空間規劃包含2F看台區、1F室內區及1F戶外毛孩跑跳區等3大區域；目前正值職棒休賽季，市府規劃Happy Hour時段，特別開放設有平整人工草皮、球棒主題造型設施，並有安全圍欄的「戶外毛孩跑跳區」，讓狗狗盡情玩耍。

動保處長王得吉指出，首波試辦開放日期預計為11月28、29、30日，12月1、5、6、7、8、12、13、14、15日，開放時段為上午9時至下午5時止，無需事先申請，依現場工作人員指示即可入場；目前寵物樂園僅開放犬類進場，入場犬類限未達9公斤小型犬，以及9至23公斤中型犬。犬隻進入專區須已完成寵物登記、配戴狂犬病預防注射識別牌，事先施用除蚤等外寄生蟲預防藥物，活動詳情規範可至「桃園好農」、「Rakuten Monkeys」臉書粉絲專頁查詢。

▲桃市府與樂天桃猿合作打造首座國際棒球寵物友善專區，即日起無需事先申請，可讓毛小孩開心跑跳。（圖／桃市府農業局提供）

桃園市政府持續推動寵物友善設施，目前全市寵物公園已達30座居全台之冠，亦有近200家業者獲寵物友善空間認證，桃園也獲評比「六都寵物友善好感度」第一名，持續打造桃園爲最佳「寵物友善城市」。