大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟道奇隊大谷翔平25日在個人 Instagram上表明有意參加2026年世界棒球經典賽（WBC）。另一方面，當地媒體則關注其隊友山本由伸投手的參賽動向。雖然目前情況尚不明朗，但媒體指出球團方面可能對於放行持消極態度。

道奇隊當地報紙《橘郡紀事報》刊登了一篇標題為「道奇隊大谷翔平將代表日本參加世界棒球經典賽」的報導。文中除了介紹大谷的評論，也分析了山本目前的處境。

報導指出山本與佐佐木朗希投手的參賽狀況尚不明朗，並接著寫道：「對於在2025年賽季投了全隊最多的173又2/3局，季後賽更投了37又1/3局，並榮獲世界大賽MVP的山本，道奇隊應該會希望他不參加。」 文中記述了道奇隊對於山本參賽抱持否定的看法。

此外，在本月初GM會議上，道奇隊高姆斯（Brandon Gomes）表示，「雖然預計會討論日本選手是否參加WBC，但目前尚未進行協議」避開了明確表態。

山本於2023年休賽季以12年總額3.25億萬美元與道奇隊簽約。由於去年曾因右肩傷勢進入傷兵名單，道奇隊的最終判斷備受關注。