運動雲

>

大谷翔平笑談「有女兒後一切不同」　揭成立基金會初衷

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平「有女兒後一切不同」　揭成立家庭基金會初衷：想與更多單位合作（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平於美國時間25日（台灣時間26日），透過線上形式接受了媒體採訪。正值美國的「感恩節」假期，大谷也展現了為人父的一面，他直言，「因為有女兒在，和以往不太一樣。我很期待。」

大谷在世界棒球經典賽開幕倒數100天的美國時間24日（台灣時間25日）更新了個人 Instagram，正式宣布將代表日本隊參加WBC。他貼出了上次2023年代表「日本武士隊」的照片，並寫道「很高興能再次代表日本出賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

休賽季期間，他也宣布成立了基金會。他透露：「關於基金會的部分，我們一直在進行準備，而時機上剛好是前陣子宣布。」

此外，今年四月他迎來了第一個孩子，現在正享受著初為人父後的休賽季，大谷臉上綻放著笑容表示，「每年我們都會做很多事，雖然以前沒有女兒……但今年有女兒了。從這個意義上來說，和以往是不一樣的，但每年都過得很開心。」

大谷基金會的宗旨是透過資助鼓勵兒童持續運動、健康成長的計畫，來打造更健康、更幸福的社區。 該基金會同時也延伸其支持範圍，聲明將「支持旨在保護和幫助需要救援、保護與照護動物的計畫。」

事實上，大谷翔平對兒童和動物的關懷早有行動。今年一月，洛杉磯遭受大規模山火侵襲時，他除了向消防員和災民捐款外，也特別為「需要援助的動物們」捐贈了50萬美元（約新台幣1610萬元），展現他對這兩個領域的支持。

關鍵字： 大谷翔平基金會感恩節WBC日本隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

富邦左投陳品宏日本進修後迎冬盟　首戰挨轟吞敗仍有收穫

富邦左投陳品宏日本進修後迎冬盟　首戰挨轟吞敗仍有收穫

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

熱門新聞

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

2中華男籃客場抗日　12人名單出爐

3大谷報到時程未定　親揭願打WBC原因

4統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫

5樂天二軍宿舍惹議！球員工會發聲

最新新聞

1樂天、前田健太達成共識！2年4億　

2美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

3大谷笑談初為人父　揭基金會初衷

4大谷：復健今年才真正結束 瞄準賽揚

5WBC二刀流？大谷自曝已備多套方案

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【神助攻！】蔡其昌幫林維恩謀應援　峮峮：有回來肯定會加油

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

【施工意外】台中北屯施工挖破管線　「瓦斯外洩」警消灑水警戒中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366