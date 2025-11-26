大谷翔平笑談「有女兒後一切不同」　揭成立基金會初衷

▲大谷翔平「有女兒後一切不同」 揭成立家庭基金會初衷：想與更多單位合作（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平於美國時間25日（台灣時間26日），透過線上形式接受了媒體採訪。正值美國的「感恩節」假期，大谷也展現了為人父的一面，他直言，「因為有女兒在，和以往不太一樣。我很期待。」

大谷在世界棒球經典賽開幕倒數100天的美國時間24日（台灣時間25日）更新了個人 Instagram，正式宣布將代表日本隊參加WBC。他貼出了上次2023年代表「日本武士隊」的照片，並寫道「很高興能再次代表日本出賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

休賽季期間，他也宣布成立了基金會。他透露：「關於基金會的部分，我們一直在進行準備，而時機上剛好是前陣子宣布。」

此外，今年四月他迎來了第一個孩子，現在正享受著初為人父後的休賽季，大谷臉上綻放著笑容表示，「每年我們都會做很多事，雖然以前沒有女兒……但今年有女兒了。從這個意義上來說，和以往是不一樣的，但每年都過得很開心。」

大谷基金會的宗旨是透過資助鼓勵兒童持續運動、健康成長的計畫，來打造更健康、更幸福的社區。 該基金會同時也延伸其支持範圍，聲明將「支持旨在保護和幫助需要救援、保護與照護動物的計畫。」

事實上，大谷翔平對兒童和動物的關懷早有行動。今年一月，洛杉磯遭受大規模山火侵襲時，他除了向消防員和災民捐款外，也特別為「需要援助的動物們」捐贈了50萬美元（約新台幣1610萬元），展現他對這兩個領域的支持。