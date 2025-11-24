讓球員都有出賽機會差點翻船　韓國首爾驚險晉級4強

▲韓國首爾和台南立人賽後開心合影。（圖／徐生明少棒提供）



記者胡冠辰／高雄報導

韓國首爾為了讓所有球員都有出賽機會，比賽後段會大幅走馬換將，今天（24日）連續2場差點翻船，還好主戰捕手鄭裕暋帶傷挺身而出，16強戰擊出再見安打，以8比7力克新北興穀，隨後8強戰再以1分打點安打擴大領先優勢，幫助球隊以9比5擊敗台南立人，連續2年晉級4強。



首爾總教練李炯錫表示，來台灣比賽對小朋友是很可貴的經驗，身為教練當然要讓所有球員都有出賽機會；「原本以為領先很多可以放心，沒想到台灣球隊追得很兇，」李炯錫如釋重負說：「棒球真的很玄。」



鄭裕暋身材高大，不僅是主戰捕手，也是4番重砲；首戰對興穀在1局下就擊出2分打點二壘打，打完前3局，首爾取得7比0領先。沒想到興穀小將不放棄，靠著對手3次失誤，3次四壞，王浩安、李侑濡2支安打，單局7分追平比數，4局下，金漢決安打，並靠觸擊攻佔三壘，鄭裕暋擊出再見安打，比賽已超過90分鐘，裁定結束。



8強對上立人，鄭裕暋3打數3安打，包括3局上1分打點二壘打，首爾一度以6比1領先；立人在3局下靠韓祈軒、李耘皝、高胤嘉3支安打，外加2次四壞，攻下4分追成1分差。

首爾在4局上擊出5安打，包括鄭裕暋1分打點安打，再添3分；李炯錫表示，鄭裕暋腰部有點扭到，教練詢問他是否要退場休息，但他鬥志相當高，想為球隊贏球，最後都是靠他的打擊才守住勝利。



立人在16強戰完成大逆轉，3局下一輪猛攻，單局鯨吞5分，4棒王旻諺先擊出1分打點三壘打追平比數，並靠失誤直接跑回超前分；陳炤廷在4局上後援守住失分危機，立人以5比4力克新北金龍。



前義大犀牛左投陳冠儒在2020年到立人國小擔任教練，他表示，立人過去曾是傳統強隊，但之前一度出現斷層，還好台南體育局推廣「一校一社區」，立人前幾年成立社區球隊，讓低年級小朋友提早接觸棒球，如果條件不錯，升四年級再加入校隊；王旻諺與這批隊友前年就在徐生明少棒磨練，今年能創下隊史最佳8強成績，已經相當不容易。