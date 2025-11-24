運動雲

SGA效率驚人逼近「1分鐘得1分」　雷霆沒二當家仍17勝1敗獨走

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍雷霆今（24）日在主場出戰波特蘭，上季的雙料MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場就狂轟28分，僅上場30分鐘轟下37分，率隊以122比95痛宰拓荒者，對他們本季唯一輸過的隊伍完成「復仇」，開季至今豪取17勝1敗，穩居聯盟龍頭。

雷霆一哥SGA整場效率驚人，18投13中、外線3投2中，罰球9罰全進，搭配7助攻與2抄截，完全掌控戰局。雷霆場邊記者加洛（Nick Gallo）指出，SGA本季累計出賽593分鐘、得到580分，接近「每打1分鐘就得1分」，誇張進攻效率再度刷新外界想像。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲SGA上半場就砍28分，率雷霆痛宰拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆首節就靠SGA轟下17分，一口氣拉出39比18的巨大領先，並在首節、第3節將拓荒者團隊得分壓低在18與22分。拓荒者前役差點繳出大三元的帥哥前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）這場遭完全封鎖，只有11分進帳、外線更是8投僅1中。這一戰的勝負早早就失去懸念，拓荒者也吞下近5戰第4敗。

雷霆的戰績持續獨走，不過外界十分關注陣中兩位威廉斯（Jalen Williams、Kenrich Williams）的傷病狀況，其中賈倫威廉斯還是球隊的二當家。最近有聲音質疑奧克拉荷馬是否因戰績太好、有板凳深度優勢，而放慢兩人的回歸時程。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆至今僅吞1敗，開季氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）

對此主帥戴諾特（Mark Daigneault）澄清，「所有決定都是基於健康。我們始終保守、始終謹慎，因為球員的健康最重要。如果我們要多等一天、一周或一場比賽，只為了讓球員以更健康、能長期維持的狀態回歸，我們都會這麼做。這些決定與球隊表現、陣容深度沒有任何關聯。」

他強調，「如果我們有人缺陣，我們會一路使用到名單最後一個人，包括雙向合約球員，但上場時間與我們做出任何健康決策完全無關。」強調不存在「藏球員」的情況。

關鍵字： NBA雷霆ShaiGilgeousAlexanderSGA拓荒者

